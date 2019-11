Radio-Canada OHdio, une nouvelle application regroupant musique, radio et balados

À partir d’aujourd’hui, les balados, la radio et la musique de Radio-Canada se regroupent sur une seule et même application : Radio-Canada OHdio. Le diffuseur public a profité de cette annonce pour lancer 10 nouveaux balados, offerts dès aujourd’hui sur cette nouvelle plateforme gratuite.

Sur Radio-Canada OHdio, il sera possible d’écouter ICI Radio-Canada Première et ICI Musique en direct ou en rattrapage, mais aussi de découvrir les balados, les livres audio, la chaîne ICI Musique classique, les listes d’écoute musicale et les albums offerts par Radio-Canada.

En créant un compte personnalisé, les utilisatrices et utilisateurs pourront, entre autres, poursuivre leur écoute là où elles et ils se seront arrêtés, télécharger des contenus à écouter hors connexion et sélectionner le contenu à écouter plus tard. L’application proposera également des contenus selon le moment de la journée.

Une offre numérique personnalisée, engageante et permettant une grande découvrabilité, une expérience enrichie, intuitive, personnalisable et conviviale, c’est ce que notre auditoire trouvera dans cette application , affirme la directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada, Caroline Jamet, par voie de communiqué.

10 nouveaux balados

L’application Radio-Canada OHdio met de l’avant de nouveaux contenus offerts en exclusivité sur la plateforme : 10 balados explorant divers sujets et animés par des personnes de divers horizons, ainsi que deux livres audio.

Les auditeurs et auditrices peuvent notamment accompagner l’humoriste François Bellefeuille dans la remise en question environnementale de ses habitudes de vie dans le balado 3,7 planètes, ou encore écouter l’autrice Sarah-Maude Beauchesne créer un espace de confidences où elle discute de sujets touchant les femmes avec ses amies, dans Entre filles.

L’humoriste des Appendices Julien Corriveau décortique ce qui fait rire dans Comment être drôle, la journaliste judiciaire Isabelle Richer raconte les procès qui l’ont marquée dans Ma version des faits, et deux nutritionnistes démystifient plusieurs thèmes touchant à l’alimentation dans On s’appelle et on déjeune.

Du côté des nouveaux livres audio, Le gouffre lumineux raconte, dans une série de chroniques, le chemin parcouru par Annick Lemay depuis son diagnostic de cancer du sein jusqu’à sa guérison. Derrière les yeux de Billy est, pour sa part, une œuvre qui aborde le deuil d’un grand-parent et qui s’adresse aux enfants de 5 ans et moins.

Un virage de son temps

Le secteur de la radio et de l’audio est en transformation, et l’omniprésence du numérique dans nos vies nous amène aujourd’hui à lancer notre nouvelle stratégie audionumérique visant à consolider la place de Radio-Canada comme acteur de premier plan dans cet univers , explique Caroline Jamet.

Elle précise que l’application fait partie du plan stratégique Entre nous, c’est pour la vie, lancé par Radio-Canada en mai dernier, qui vise à pérenniser la relation entre le diffuseur public et les Canadiennes et Canadiens.