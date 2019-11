Le Syndicat international des marins réclame le départ des travailleurs étrangers embauchés par la CTMA

Le document déposé en cour fédérale à Vancouver, dont Radio-Canada a obtenu copie, concerne le cas d'un travailleur en particulier, mais le syndicat dit avoir déposé des recours identiques pour les six autres Mauriciens embauchés par la CTMA.

Le recours précise que la CTMA aurait d'abord dû demander au syndicat de lui fournir du personnel canadien avant d'en chercher à l'étranger, comme le stipule d'ailleurs la convention collective.

Le Syndicat des marins mentionne que plusieurs Canadiens étaient à ce moment-là disponibles pour travailler à bord des navires de la flotte de la CTMA, y compris des Madelinots.

Selon le syndicat, le gouvernement fédéral a erré, dans ces circonstances, lorsqu'il a octroyé des permis de travail à ces marins étrangers.

Le syndicat croit que la décision d'octroyer un permis de travail à ces personnes se fonde sur des motifs invalides, une mauvaise compréhension de la loi et de fausses déclarations et/ou une fraude de la part de la CTMA.

Extrait de la demande originale en requête judiciaire déposée en Cour fédérale de Vancouver le 6 novembre 2019