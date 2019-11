Gestion des barrages en Outaouais : Beaucoup de questions et quelques réponses

Des intervenants d’Hydro-Québec et de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais étaient sur place pour répondre aux questions du public.

Au cours du printemps, de nombreux sinistrés ont montré du doigt la gestion des barrages pour expliquer la hausse de la crue des eaux. Si certains n’ont pas eu de réponses à leurs questions, de nombreux citoyens sont repartis rassurés par les propos des intervenants.

Les gens sont la plupart du temps contents de comprendre comment ça fonctionne, les gens repartent avec du bagage et nous parlent aussi de leur problématique et même nous des fois on retient de bonnes idées , affirme Marie Beaumont, ingénieure en gestion de l’eau à Hydro-Québec.

C’est sûr que si on avait eu une boule de cristal, qu’on avait connu l’avenir, on aurait pu changer des petites choses ici et là, on parle de deux ou trois centimètres, c’est pas énorme, mais oui on a fait ce qu'il faut. Marie Beaumont, ingénieure en gestion de l’eau à Hydro-Québec

Les intervenants se sont encore une fois défendus d’avoir fait des erreurs dans la gestion des barrages, affirmant que conditions météo exceptionnelles sont responsable de la crue printanière.

Il y a treize réservoirs qu’on peut utiliser pour réduire les inondations, on les vide complètement au début du printemps et ensuite on retire le maximum d’eau pendant la crue printanière , a mentionné Mme Beaumont.

Marie Beaumont, ingénieure en gestion de l’eau à Hydro-Québec, a répondu aux questions de nombreux citoyens. Photo : Radio-Canada / Jérôme Bergeron

Malheureusement il y a eu trop de neige, trop de pluie et un mauvais timing dans les événements météo, ce qui fait en sorte qui a eu énormément d’apports en eau, explique Mme Beaumont. On a battu, sur l’ensemble du bassin versant des records historiques en pointe d’apport, même sur des rivières où il n’y a aucune installation hydro-électrique, donc c’est une année record.

Des citoyens inquiets

Renée-France Boulianne est propriétaire d’une résidence près d’un lac dans les Hautes-Laurentides. Elle a été inondée en raison d’une hausse de la nappe phréatique dans son secteur. Elle avait toujours des interrogations en quittant la rencontre.

J’ai pas grand-chose à faire sauf me croiser les doigts , dit-elle. Avec les changements climatiques, il y a peut-être lieu de prendre des décisions différentes et je ne suis pas sûr que les ministères et les organisations sont rendus là. Les intervenants se lancent la balle, j’aimerais juste savoir si quelqu’un se penche vraiment là-dessus.

Les gens ont été affectés donc c’est sûr qu’il y en a quelques-uns qui sont émotifs, mais on comprend ça. Je pense qu’il faut comprendre ce que les gens vivent et quand on comprend ça, c’est plus facile de jaser avec le monde. Marie Beaumont, ingénieure en gestion de l’eau à Hydro Québec

Michel Mellinger a assisté à la rencontre pour comprendre un peu mieux comment fonctionne la gestion des barrages.

Moi je suis rassuré dans la mesure de voir que les gens qui travaillent pour la régularisation se concertent entre eux , dit-il. Je vois que les gens font le mieux qui peuvent mais quand la nature déborde on n’a pas bien le choix, mais aussi y’a toute une partie du bassin versant de l’Outaouais où y’a pas de réservoir, donc y’a pas de contrôle, alors on reçoit ce que la nature nous donne, y’a pas moyen de limiter l’impact sur la fonte des neiges, les précipitations.

Je sens que les gens ont peut être pas les réponses qui sont pas 100% satisfaisantes mais je pense qu’ils sont tous content de savoir au moins qu’il y a du monde à qui ils peuvent poser et qu’ils peuvent avoir des réponses , a affirmé la conseillère du district Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau.

Une autre rencontre d’information aura lieu ce soir à 18 h au Centre communautaire d’Angers. Une dernière rencontre est prévue le 12 novembre à Chelsea.

Avec les informations de Jérôme Bergeron