Je décrète, à compter du 8 novembre à zéro heure, un deuil national de 72 heures , a déclaré le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré dans un message à la nation diffusé jeudi, précisant que l'attentat avait fait 38 morts et « de nombreux blessés ».

Le chef d'État a condamné ces actes ignobles qui [...] visent à semer la psychose au sein de notre peuple et à déstabiliser notre démocratie et appelé à la mobilisation générale contre le terrorisme , annonçant le recrutement de volontaires pour la défense dans les zones sous menace .

Le président du Burkina Faso réagit à l'attaque de Boungou

De son côté, Semafo a fait savoir, dans un nouveau communiqué transmis jeudi matin, que le site minier demeurait sécuritaire et qu'elle continuait de travailler activement avec toutes les autorités concernées pour qu'il le demeure.

Nous sommes dévastés face à cette attaque sans précédent, écrit son PDG, Benoit Desormeaux. Nous offrons nos plus sincères sympathies aux familles et aux collègues des victimes. Notre priorité est d'assurer leur sûreté, leur sécurité et leur bien-être. Compte tenu de l'ampleur de l'attaque, il faudra du temps pour y faire face comme il se doit et nous ferons tout en notre pouvoir pour soutenir ceux qui ont été affectés.

Le fil des événements

L'attaque de mercredi est survenue à 40 kilomètres du site minier de Boungou, dans l'est du pays.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas de rapport concernant des citoyens canadiens affectés par l’incident , a fait savoir Affaires mondiales Canada dans une courte déclaration transmise à Radio-Canada.

Selon le récit de Semafo, un convoi sous escorte militaire, dont faisaient partie cinq autocars transportant des employés locaux, des sous-traitants et des fournisseurs, a été la cible d'une attaque sur la route entre la mine et la ville de Fada.

Selon le gouvernement local, le véhicule militaire qui précédait la caravane aurait heurté un engin explosif. Le reste du convoi aurait ensuite été la cible de coups de feu de la part d' individus armés non identifiés .

Un bilan qui pourrait grimper

Un premier bilan établi par le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Saidou Sanou, faisait état de 37 morts et 60 blessés, mercredi.

Selon des sources de Reuters, le bilan pourrait toutefois être beaucoup plus lourd, puisque des dizaines d'autres personnes sont toujours portées disparues.

L'agence de presse dit également avoir parlé avec deux anciens employés de la mine, selon qui le type de convoi qui a été attaqué mercredi transporte habituellement quelque 250 travailleurs locaux.

Dans tous les cas, il s'agit d'un des attentats les plus meurtriers à avoir été commis en Afrique de l'Ouest depuis des années.

Boungou est situé dans l'est du Burkina Faso. Photo : Radio-Canada

L'assaut n'a pas encore été revendiqué, mais on sait que l'est et le nord du Burkina Faso sont en proie à une insurrection islamiste depuis 2015.

Semafo a d'ailleurs subi deux autres attaques similaires ayant fait un total de huit victimes en août 2018, ce qui l'avait poussé à prendre de nouvelles mesures de sécurité, comme le transport par hélicoptère de ses employés expatriés.

En janvier 2019, le Canadien Kirk Woodman a également été kidnappé lors d'un raid mené en pleine nuit sur un site minier situé près de la frontière du Niger. Son corps criblé de balles a été retrouvé le lendemain.

Établie à Montréal, Semafo compte 1200 salariés, dont 85 expatriés. Son action à la Bourse de Toronto a perdu environ 16 % de sa valeur depuis l'ouverture des marchés, mercredi matin.

La mine de Boungou est la pierre angulaire de Semafo, qui en tire l'essentiel de sa production. Au troisième trimestre, la compagnie – qui est également présente en Côte d'Ivoire – a produit un total de 68 000 onces d'or, dont 55 600 ont été extraites de sa mine de Boungou, en exploitation depuis septembre 2018.