De la neige prévue sur les Maritimes jeudi et vendredi

Un signe que l'hiver approche plus rapidement que ne l'auraient souhaité certains : des flocons ont commencé à tomber sur quelques régions du Nouveau-Brunswick jeudi matin.

Environnement Canada a publié des bulletins spéciaux pour plusieurs régions des Maritimes.

Une dépression devrait occasionner de la pluie sur le sud du Nouveau-Brunswick à compter de cet après-midi et on prévoit de la neige sur les régions nord , a écrit Environnement Canada dans sa plus récente alerte.

Le nord du Nouveau-Brunswick devrait recevoir de 5 à 10 cm de neige sur certains secteurs, alors que le sud de la province doit s'attendre à beaucoup de pluie, soit de 15 à 30 mm.

Plusieurs régions du Nouveau-Brunswick recevront plus de neige dans la journée de vendredi.

À mesure que de l'air plus froid envahira la province depuis le nord vendredi, des averses de neige ou de la neige passagère devraient occasionner une accumulation supplémentaire de 5 à 10 centimètres de neige sur les secteurs du centre et de l'est de la province , a indiqué l'agence fédérale.

Environnement Canada prévoit aussi des conditions hivernales sur plusieurs secteurs de la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard en après-midi jeudi et au cours de la journée vendredi.

Au cours de la nuit de vendredi à samedi, les températures descendront sous les normales saisonnières, plongeant jusqu'à -8 degrés Celsius dans plusieurs régions.