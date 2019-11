Le bassin versant de la Restigouche est en voie de devenir un parc provincial

La création du parc provincial du bassin versant de la Restigouche vise à promouvoir et à rehausser les possibilités exceptionnelles en matière d’écotourisme et de loisir sur la rivière, tout en assurant la protection du saumon de l’Atlantique et de son habitat et en contribuant à la conservation de notre patrimoine naturel , explique le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Robert Gauvin, par voie de communiqué.

Le gouvernement a annoncé récemment son intention de doubler la superficie des aires protégées d’ici 2021. À l’heure actuelle, les aires protégées représentent 4,6 % de la province. L’intention est d’atteindre un taux de 10 %.

Le nouveau parc provincial protégerait 20 000 hectares sur 235 km le long de la rivière Restigouche.

Le gouvernement souhaite obtenir l’avis de la population quant à ce qu’elle considère comme étant raisonnable pour ce projet, souligne la directrice des communications du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Stéphanie Bilodeau. Certaines personnes estiment qu’il faut protéger plus de terres, dit-elle.

Le projet réjouit la directrice de la section néo-brunswickoise de la Société pour la nature et les parcs du Canada, Roberta Clowater. C’est un pas dans la bonne direction, explique-t-elle, en ajoutant qu’il faut prendre des mesures similaires à plusieurs autres endroits dans la province.

La création d’un parc provincial dans les environs de la Restigouche stimulera aussi le tourisme, selon Mme Clowater. Elle qualifie cette région de trésor naturel.

Les consultations publiques auront lieu les jours suivants, de 17 h à 20 h dans chaque cas :

Le 12 novembre à Saint-Quentin dans l’auberge Évasion de Rêves, 11, rue Canada;

Le 13 novembre à Robinsonville dans le poste d’incendie communautaire;

Le 14 novembre à Atholville au parc provincial Sugarloaf.

Les gens peuvent aussi exprimer leur avis par courriel à l’adresse plansdesparcs-parkplans@gnb.ca ou par la poste en écrivant au ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, C. P. 6000, Fredericton NB, E3B 5H1, d’ici le 6 décembre.

Avec des renseignements de Cassidy Chisholm, de CBC