45 kilomètres de route repavés à Saguenay en 2019

Pendant l’été, Saguenay a dû retourner en appel d'offres pour les travaux de pavage parce que les soumissions étaient trop élevées. Malgré tout, la mairesse estime que les travaux ont été faits dans les délais prévus.

Des contrats accordés à des entrepreneurs privés et payés à même les budgets de 2019 ont permis le pavage de 30 kilomètres de route. Certains de ces travaux seront complétés au printemps. Une quinzaine de kilomètres ont été réparés en régie interne.

Je pense qu'on peut dire que cette année est une belle réussite, je nous en souhaite encore d'autres comme ça, mais peut-être plus faciles au niveau de l'ouverture des contrats , a commenté Josée Néron.

La mairesse et le président de la commission des travaux publics, Michel Tremblay, évaluent à environ 450 le nombre de kilomètres de route qui se trouvent en piteux état sur le périmètre de la ville. C’est l’équivalent de 40 % du réseau.

La proportion des routes en mauvais ou en très mauvais état a baissé de plus de 7 %. C'est majeur. On est même plus performant que la moyenne québécoise.

Josée Néron, mairesse de Saguenay