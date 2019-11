Énoncé économique de l’Ontario : peu pour le Nord, estime le NPD

Le député néo-démocrate de Timmins et leader parlementaire de l’opposition officielle, Gilles Bisson, estime que les annonces contenues dans l’énoncé économique d’automne du ministre des Finances, Rod Phillips, n’apportent pas de solutions concrètes aux besoins des résidents du Nord de la province, notamment en matière de santé.

La principale annonce concernant le Nord de la province dans la mise à jour budgétaire du ministre Phillips est une réduction de la taxe sur le carburant d’avion pour la région, qui passera de 6,7 à 2,7 cents le litre dès janvier 2020.

Cette mesure s’applique aux régions suivantes : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay et Timiskaming.

Gilles Bisson ne croit que pas que genre de mesure aidera concrètement la majorité des Nord-Ontariens et que le gouvernement tente de faire diversion avec cette annonce, qui selon lui ne profitera qu’à une minorité de personnes.

C’est important, c’est pas une méchante affaire, admet-il.

[Par contre], est-ce que les compagnies aériennes vont baisser le prix des billets d’avion parce que [le coût] de leur carburant a été réduit quand ça vient aux taxes. Moi je pense que la réponse est non. Gilles Bisson, leader parlementaire du NPD

On ne fait rien quand ça vient à s’assurer que les services dont on a besoin dans les services de santé et autres sont en place , ajoute-t-il.

La taxe sur le carburant d’avion passera de 6,7 à 2,7 cents le litre dès janvier 2020 pour plusieurs régions du Nord de l’Ontario. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

M. Bisson dénonce aussi les nouvelles réductions de budget au ministère des Affaires autochtones, un porte-feuille important pour le Nord.