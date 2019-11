Une peine pour possession du cannabis après la légalisation

La légalisation du cannabis au Canada a beau avoir permis l'assouplissement de plusieurs des règles qui encadraient autrefois sa possession et sa consommation, il reste que tout n'est pas autorisé.

Un homme de Val d'Amours, dans le nord du Nouveau-Brunswick, s'est reconnu coupable de possession et de production.

Et cette semaine, il a finalement reçu la peine allégée qu'il souhaitait, soit 90 jours de prison à servir durant les week-ends. Il devra passer ses fins de semaine en prison à partir de vendredi soir.

Je trouve que la juge a été très compréhensive. Elle a pris en considération mon travail. Je suis pas un gars méchant , exprime Serge Joncas.

En avril 2016, la police avait saisi 112 plants de cannabis à son domicile.

Accusé de possession et de production de cannabis, Serge Joncas a plaidé coupable en mars 2018, soit quelques mois avant la légalisation du cannabis.

Une peine moins sévère que prévue

Mikael Bernard est l'avocat de Serge Joncas. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

L'avocat Mikael Bernard souhaitait justement attendre cette légalisation avant de conclure la cause de son client. Il a finalement réussi à convaincre la couronne de présenter une recommandation conjointe pour l'imposition d'une peine moins sévère. Notre but était d'obtenir justement une sentence qui était intermittente pour que le client puisse conserver son emploi et continuer d'être un membre productif de notre société, explique l’avocat.

Un employé apprécié

Lionel Raymond est l'employeur de Serge Joncas. Photo : Radio-Canada / Serge Boucard

Tout au long des procédures judiciaires, Serge Joncas a été appuyé par le propriétaire de l'entreprise de récupération de pièces automobiles où il travaille depuis plusieurs années.

Serge, c'est mon vendeur principal. Lionel Raymond, propriétaire de Mill Pièces d'Auto

Depuis l'année passée c'est légal, so astheure que c'est légal le cannabis, je ne vois pas pourquoi une personne de même qui a une job à l'année, qui travaille pis qui est vraiment utile dans l'entreprise, on l'enverrait en dedans , s’était indigné M. Raymond.

L’avocat estime que les tribunaux s’ajusteront de mieux en plus à cette nouvelle loi avec le temps.

Pas une vraie légalité , dit M. Joncas

Serge Joncas consomme sans gêne du cannabis depuis belle lurette. Celui qui se décrit comme un activiste trouve même que la légalisation aurait pu aller encore plus loin.

Pour moi, je ne trouve pas que c'est une vraie légalité. Si ça avait été légal, je ne serais pas là aujourd'hui. Ça serait comme une tomate, on aurait le droit de la faire pousser pis en donner à qui on veut , lance-t-il.

M. Joncas se dit tout de même satisfait de sa sentence. Mais, je suis content aujourd'hui de pouvoir garder mon emploi, ce qui était le plus important pour moi.

Les conditions à respecter imposées par la juge incluent aussi la consommation d'alcool et de cannabis jusqu'en juillet prochain.