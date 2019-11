Une baisse de 30 % des inscriptions en travail social inquiète en Abitibi-Témiscamingue

Le nombre d’étudiants au baccalauréat en travail social à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a diminué de près de 30 % entre 2016 et 2019, passant de 214 à 156. Cette baisse inquiète notamment le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).

Le nombre de demandes d’admission en travail social a aussi fortement diminué. Il était de 163 en 2016 et est de 121 en 2019. Clairement que ça inquiète, parce que c’est notre ressource naturelle, la main-d’œuvre, on a besoin de gens qui veulent investir le programme en protection de la jeunesse , réagit le directeur de la Protection de la jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, Philippe Gagné.

C’est une situation qui est toujours préoccupante lorsqu’il y a des baisses d’effectifs étudiants. Denis Martel, recteur de l’UQAT

D'ailleurs, le CISSS-AT manque déjà de travailleuses et travailleurs. Dans un document envoyé au ministère de la Santé, dont Radio-Canada a obtenu copie, le CISSS-AT estimait en juin 2019 qu’à la Direction de la protection de la jeunesse, 44 000 heures de travail en congés maladie ne pourraient être comblées pour les années 2019-2010, ce qui représente l’équivalent d’une vingtaine de postes.

La liste de rappel pour les titres d’emplois recherchés est vide , précise-t-on dans le document. Depuis cette déclaration, des investissements supplémentaires ont été consentis par le gouvernement, mais selon les intervenants rencontrés, les besoins en main-d'oeuvre demeurent.

La baisse démographie en cause, selon l’UQAT

Un déclin qui s’explique, selon le recteur de l’UQAT, par la baisse démographique au Québec. Il y aurait ainsi un moins grand bassin de population susceptible de s’inscrire à l’université.

Les effets se feraient particulièrement sentir dans les programmes en travail social, en sciences infirmières, en sciences de l’éducation et en sciences de la gestion, toujours selon M. Martel. Parce qu’il y a peu de gens qui reviennent aux études [après une période sur le marché du travail] pour s’en aller en travail social, croit-il. C’est plutôt rare de voir quelqu’un qui a 35 ans reprendre des études et s’orienter en sciences infirmières et en travail social.

Le nombre d’étudiants qui part du collégial vers l’université diminue et c’est une constante que l’on devrait avoir encore pour les 10 prochaines années. Denis Martel, recteur de l’UQAT

Celles et ceux qui souhaitent revenir aux études en optant pour le programme de travail social sont confrontés à plusieurs difficultés, comme en témoigne l’étudiante Josianne Ferland. On ne peut pas se cacher que le travail social, c’est un domaine qui est typiquement féminin. Celles qui font un retour aux études doivent faire face à des pénuries de garderies en région, on a des listes d’attente qui vont jusqu’en 2023 , cite-t-elle notamment en exemple.

La rareté de main-d’œuvre accentue le phénomène, croit Philippe Gagné. Il faut dire également qu’en région, la compétition elle est très forte. Il y a de grandes entreprises qui offrent de très bonnes conditions de travail. On est dans un environnement où ça joue du coude , souligne-t-il. L’UQAT compte redoubler d’efforts pour attirer les étudiants par des campagnes de recrutement, et ce, même à l’international.

Les conditions de travail?

D’autres personnes n’hésitent toutefois pas à dire que les conditions de travail exigeantes peuvent causer une baisse d’intérêt chez les jeunes. C’est le cas du professeur à l’UQAT et président de l’Association canadienne pour la formation en travail social, Stéphane Grenier. La profession est peut-être devenue moins attractive avec l’augmentation de la charge de travail à cause de la fusion des établissements de santé, croit-il. Il y a aussi toute la mauvaise presse. Ce ne sont pas des facteurs qui aident au recrutement.

M. Grenier affirme que cette dynamique de baisse d’inscriptions est « particulière au Québec », même si plusieurs provinces et territoires ont aussi leurs défis.

Au niveau du Québec, je dirais que les grandes universités sont plus ou moins touchées par ce phénomène puisqu’ils ont plus de demandes d’admission que leur capacité d’accueil. C’est plus dans plus petites universités qu’on voit cela. Stéphane Grenier, président de l’Association canadienne pour la formation en travail social

L’étudiante en travail social Myriam Thiboutot ne se dit pourtant pas découragée par ce contexte difficile. C’est sûr que ça peut être stressant de dire qu’on s’en va dans un milieu de travail où on va avoir beaucoup de pression, mais en même temps, on sait que dans les milieux de travail, ce sont des équipes qui sont soudées, qui s’entraident , souligne-t-elle.