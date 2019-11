La ferme Brio de Racine, dont les installations ont été lourdement endommagées par les forts vents de vendredi, lance par ailleurs un appel à l'aide.

Des installations de la ferme Brio de Racine ont été complètement détruites. Photo : Radio-Canada

Le manège et la yourte de la ferme ont été détruits alors qu'il s'agit d'installations essentielles pour l'entraînement des chevaux, les cours d'équitation et la tenue des activités de développement.

Une campagne de financement vient d'être lancée pour amasser 100 000 dollars.

Sans ça, avec l'hiver qui arrive, je ne pourrai plus travailler, déplore la copropriétaire Violaine Fortin. On tient juste avec l'espoir. Je n'ose pas penser à la fermeture de la ferme et pour l'instant.

Mme Fortin souligne que les assurances couvrent une partie des dommages, mais la yourte n'est pas incluse.

Près de 1500$ de diesel ont été dépensés à la ferme Beauregard, à Saint-Anne-de-la-Rochelle, simplement pour faire fonctionner la génératrice. Photo : Radio-Canada

À la ferme Beauregard, À Sainte-Anne-de-la-Rochelle, le courant est revenu vers 15 h mercredi. Depuis près d'une semaine, la génératrice fonctionnait nuit et jour, actionnée par un tracteur qu’il fallait remplir de diesel. Plus de 1500 $ ont ainsi été engouffrés simplement en essence, sans compter l’usure du tracteur et la baisse de production du lait, explique le copropriétaire de l'exploitation agricole, Élie Beauregard.