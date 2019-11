Des initiatives pour lutter contre la criminalité en milieu rural en Alberta

L’une des mesures phares selon le ministre de la Justice est la réduction du délai de réponse aux appels 911 en zone rurale. Pour cela la province prévoit de mettre en place une force de défense intégrée (RAPID) dans les régions rurales de l'Alberta.

Cette mesure imposera des responsabilités supplémentaires aux shérifs de l’Alberta, aux agents de la pêche et de la faune et aux agents de surveillance des véhicules commerciaux, à qui il sera demandé d’aider la GRC et d’autres services de police à accélérer les interventions 911.

Intrusion

La province imposera également des amendes, avec une peine d'emprisonnement, pour toute intrusion dans une propriété rurale résidentielle, industrielle ou commerciale.

La législation prévue prévoit de multiplier par cinq le maximum des amendes pour les infractions d’intrusion. Jusqu’à 10 000 dollars pour une première infraction et 25 000 dollars pour les infractions subséquentes. Une peine de prison allant jusqu'à six mois sera également possible.

Les entreprises qui aident ou orientent les intrus seront aussi passibles d'amendes pouvant aller jusqu'à 200 000 dollars.

Le gouvernement modifiera également la loi sur la responsabilité des propriétaires. Le but est d’empêcher les intrus de poursuivre les propriétaires. La modification sera rétroactive au 1er janvier 2018.

Ces amendements font suite à l'affaire d'Eddie Maurice, qui a été inculpé après le meurtre par balle d'un présumé voleur sur sa propriété le 24 février 2018.

Le ministère public a abandonné les accusations, mais M. Maurice fait face à une poursuite civile intentée par l'un des intrus qui affirme avoir été blessé par l'un des tirs d'avertissement du propriétaire des lieux..

Revente de biens volés

La province a ajouté que ces mesures rendront également plus difficile la vente de biens volés, tels que le fil de cuivre, cible privilégiée des voleurs.

« Nous prenons des mesures aujourd'hui pour perturber cette chaîne d'approvisionnement qui alimente le crime organisé et entretient la dépendance en Alberta », explique M. Schweitzer.

Le gouvernement promulguera une loi sur l'identification des revendeurs et des recycleurs de ferraille. Elle oblige les commerçants à obtenir une preuve d'identité, à conserver des informations sur la transaction et à signaler les biens volés.

Déclaration d’impact

Des déclarations d’impacts seront également disponibles en ligne à partir du mois de janvier. Ils permettront aux membres de la communauté de décrire l’impact des crimes sur eux-mêmes et sur leurs voisins devant le tribunal au moment de la détermination de la peine.

Selon le ministre de la Justice, ces mesures donneront aux victimes d'actes criminels une voix plus forte, lorsqu'il s'agit de condamner des criminels.

D'après les informations de Mirna Djukic.