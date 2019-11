Le Collège Mathieu offrira un nouveau programme en journalisme dès la prochaine année scolaire

Le Collège Mathieu et le collège La Cité d’Ottawa ont profité du congrès du Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada pour signer une entente de partenariat pour l’enseignement d’un nouveau programme de technique journalistique en français en Saskatchewan.

Avec ce partenariat, les étudiants du Collège Mathieu pourront suivre, dès la prochaine année scolaire, le programme du collège La Cité qui est proposé depuis de nombreuses années dans la capitale nationale.

Le directeur général du Collège Mathieu, Francis Kasongo, travaillait depuis longtemps à l'aboutissement de ce projet. Il s’est réjoui de la signature de cette entente avec ses homologues ontariens.

On voulait bien faire les choses. On voulait prendre le temps de bien articuler les détails. On est content! Francis Kasongo, directeur général duCollège Mathieu

La Coopérative des publications fransaskoises et Radio-Canada sont partenaires de ce nouveau programme de technique journalistique en français. Le diffuseur public souhaite pouvoir engager plus d’employés originaires de la Saskatchewan et de l’Ouest canadien.

Les inscriptions pour ce programme sont déjà ouvertes. Les cours seront offerts à distance et en classe. L'emplacement des cours dépendra de l'origine des élèves inscrits. Le Collège Mathieu offre déjà des cours à son établissement à Gravelbourg dans le sud-ouest de la Saskatchewan et dans des établissements des campus de Regina et Saskatoon.

Faire le virage numérique

Selon le coordonnateur provincial de la formation continue du Collège Mathieu, Mamady Camara, la stratégie numérique du Collège Mathieu a permis d'assurer la croissance et la visibilité de l'établissement d'enseignement saskatchewanais.

Cette année, par exemple, nous n’avons que 13 étudiants en face à face contre 183 en formation à distance. À la lumière de ces chiffres, sans la formation à distance, le Collège n’aurait pas pu survivre , a mentionné M. Camara.

Tout en continuant l'enseignement en classe, le Collège Mathieu désire étendre dans les prochaines années son offre de cours en ligne à l'ensemble de ses programmes.

Avec les informations de Charles Lalande