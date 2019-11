Les employés d'Olymel manifestent à Drummondville

En grève depuis lundi dernier, les 350 travailleurs de l'usine de découpe et d'abattage de porc d'Olymel de Princeville ont manifesté, mercredi midi, devant un autre de établissement de l'entreprise à Drummondville.

Les travailleurs avaient voté en faveur de la grève dans une proportion de 94%. Sans convention collective depuis quelques semaines, les employés réclament principalement un rattrapage à la suite de concessions salariales faites lors de la réouverture de leur usine en 2005.

Une diminution moyenne de 5,40$ de l’heure avait alors était consentie après une fermeture de 18 mois.

Aujourd'hui, Olymel va bien. L'entreprise aurait la chance de retourner l'ascenseur aux travailleuses et travailleurs qui ont donné plus de 50 millions de dollars en 15 ans pour relancer l'entreprise de Princeville. Alors, le message que l'on dit c'est redonner aux travailleurs et dynamiser l'économie locale , a lancé le président du Conseil central à la CSN, Paul Lavergne.

Selon le syndicat, le conciliateur a convié les parties à une rencontre mardi prochain.