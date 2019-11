Violence familiale : les organismes d'aide aux victimes tirent la sonnette d'alarme

À Chez Rachel, un organisme winnipégois d'aide aux femmes victimes de violence familiale, la directrice générale, Hortense Rabet, dit que les appels sont réguliers. Elle note cependant une légère augmentation après les événements tragiques des dernières semaines.

Hortense Rabet, (à gauche sur la ph), directrice générale de Chez Rachel, un organisme d'aide aux femmes victimes de violence conjugale. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Elle attribue cette hausse au fait « qu'il y a un mort et que la nouvelle est dans les médias ». « Sinon, nous avons toujours reçu des appels et c'est constant », indique-t-elle.

La coordonnatrice provinciale de la Manitoba Association of Women's Shelters abonde dans le même sens. Deena Brock explique que depuis la mise en place d'une ligne d'assistance, l'organisme reçoit chaque année un nombre considérable d'appels.

Une tendance qui se confirme aussi auprès de la police de Winnipeg. L'agent de liaison communautaire et scolaire Martin Boileau souligne que la majorité des appels que le service reçoit concernent la violence en milieu familial.

Alcool et drogue

Selon lui, dans la majorité des cas, l'alcool et la drogue sont en cause. Il dit aussi que cette violence n'épargne personne. « Il y a de l'abus contre les hommes et ça continue d'augmenter, mais le taux est beaucoup plus élevé encore chez les femmes et les enfants. »

Hortense Rabet montre aussi du doigt le rôle de l'alcool et de la drogue dans la violence conjugale.

« Depuis le début de l'année, dans plus de 75 % des cas de victimes que nous accueillies, de l'alcool et de la drogue étaient impliqués et il ne faut pas penser que cela touche seulement des gens qui sont les rues. Ce sont plutôt des personnes qui sont éduquées et qui travaillent », fait-elle remarquer.

Manon Talbot, psychologue au Centre Renaissance, un organisme qui offre du counselling et de la psychothérapie aux enfants, adolescents et aux couples, indique cependant que ce ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent la violence familiale et conjugale.

« La société vit énormément d'anxiété, de stress et il y a beaucoup de difficultés comme l'isolement et le peu de ressources pour aider les agresseurs et les victimes. Ce sont certainement tous des facteurs qui peuvent y contribuer », affirme-t-elle.

Plus de sensibilisation

Manon Talbot suggère de faire davantage de la prévention. « C'est-à-dire, faire en sorte qu'on donne des programmes pour aider les gens. Je crois qu'ils sont assez seuls avec leurs difficultés », dit-elle.

Une prévention qui passe, entre autres, par une éducation sexuelle pour les jeunes.

Martin Boileau, agent de liaison communautaire et scolaire au Service de police de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Julienne Rwagasore

Un travail que fait l'équipe d'entraide et de counselling de l'organisme francophone Pluri-elles. Sa conseillère, Mikayla Ritchot, affirme que l'équipe fait régulièrement des présentations à ce propos dans des écoles.

« On trouve que c'est un sujet qui devient de plus en plus important pour les plus jeunes. Auparavant, on s'adressait aux élèves du secondaire, mais là on en parle de plus en plus tôt », explique-t-elle. Le but : leur apprendre l'importance de respecter le consentement dans une relation.

Mikayla Ritchot affirme qu'il est aussi question de leur apprendre à faire la différence entre une relation saine et malsaine, et surtout quoi faire s'ils se trouvaient dans ce genre de situation.

Mais Hortense Rabet penche pour une solution plus radicale. Selon elle, il faudrait peut-être revoir toute la stratégie de lutte contre la violence conjugale. « Parce que si ce qu'on a fait jusqu'à présent marchait, je pense que le nombre de victimes aurait diminué », affirme-t-elle.