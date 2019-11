Le président du Ralliement national des Métis quitte ses fonctions

Il en a fait l'annonce mercredi lors d'une cérémonie à Winnipeg. Ce matin lors d’une réunion avec notre comité de planification, j’ai pris la décision de dédier mes prochains mois à la lutte des braves métis de cette région , a-t-il dit.

Selon lui, les Métis de la Saskatchewan luttent pour le respect de leurs droits et font face à la tyrannie de la part de leur gouvernement .

Il a souligné que sa décision était nécessaire. Comme tout leader, il vient le temps où les décisions difficiles doivent être prises , a-t-il dit.

Clément Chartier est né à Ile à la Crosse, dans le nord-ouest de la Saskatchewan, et a grandi dans la communauté métisse de Buffalo Narrows, située à proximité.

Avocat, écrivain, conférencier et activiste, il a exercé des fonctions politiques et administratives auprès de nombreuses organisations de peuples autochtones au national et à l'international. Il est surtout connu pour ses travaux sur les droits des Métis et des Autochtones.

En 2003, il a été élu président du Ralliement national des Métis et remplissait cette fonction depuis.

À l’annonce de son retrait, il a été salué par les personnes présentes qui ont reconnu son travail de personnage politique chevronné ayant défendu les droits de la nation métisse.

C'est le vice-président du Conseil national des Métis, David Chartrand qui remplacera Clément Chartier comme porte-parole.