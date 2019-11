Postes Canada et la Fédération métisse du Manitoba (FMM) ont dévoilé mercredi un timbre célébrant le 150 e anniversaire de la résistance de la rivière Rouge . La cérémonie s’est tenue à Winnipeg au Parc du patrimoine Upper Fort Garry, siège du gouvernement provisoire de Louis Riel et lieu où les Métis ont ratifié l’Acte du Manitoba.

Sur le timbre conçu par Paprika et illustré par Gérard DuBois, on peut voir une photographie prise en 1870 de Louis Riel et son gouvernement provisoire.

La FMMFédération métisse du Manitoba se dit ravie d’être témoin de nombreuses instances de reconnaissance nationale envers la Nation métisse. Selon le président de la FMMFédération métisse du Manitoba , David Chartrand, les contributions des Métis et de leur leader à la construction du Manitoba et au Canada sont enfin reconnues et appréciées à juste titre.

Postes Canada reconnaît le leadership visionnaire du président Louis Riel et le leadership métis par ce timbre , affirme M. Chartrand.

Le mois dernier, à l’occasion du 175e anniversaire de naissance de Louis Riel, la Monnaie royale canadienne a lancé une nouvelle pièce commémorative de 1 $.

Selon Lynne Tetrault, honorer Louis-Riel est une manière pour Postes Canada de transmettre l’histoire de la Résistance. Photo : Radio-Canada

La porte-parole de Postes Canada, Lynne Tetrault, qui est également membre de l'Union nationale métisse s’est dite doublement ravie de présenter le timbre commémoratif.

Je suis francophone et c’est grâce au combat du gouvernement de Louis Riel que j’ai pu avoir une éducation en français et mes enfants aussi. Lynne Tetrault, porte-parole de Postes Canada

Selon elle, honorer Louis-Riel est une manière pour Postes Canada de transmettre l’histoire de la résistance. « Dans les bureaux de poste, vendre ces timbres nous donne l’occasion de parler de l’histoire et d’engager nos clients », dit-elle.

Le nouveau timbre est disponible en ligne et dans les bureaux de poste en carnet de 10 exemplaires.