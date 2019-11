Les grandes équipes de sport électronique valent des centaines de millions de dollars

C’est du moins ce qui ressort d’un récent article du magazine Forbes, qui dresse un portrait économique et statistique du monde du sport électronique et qui dévoile le classement des équipes professionnelles les plus riches.

On dénombre 13 entreprises qui valent plus de 100 M$. Leur valeur moyenne s’élève à 217 M$, une augmentation de 52 % en un an.

Les équipes Cloud9 et Team SoloMid sont ex æquo au premier rang, avec une valeur de 400 M$ US. Elles ont respectivement pris 90 M$ et 150 M$ de valeur en un an. Il est par contre important de noter que leurs revenus annuels sont respectivement de 29 M$ et 35 M$. Leur valeur est donc principalement basée sur leur potentiel.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'équipe de Cloud9 de « League of Legends » célèbre une victoire aux championnats mondiaux de 2018. Photo : Getty Images / Woohae Cho

À titre comparatif, une équipe moyenne de la Major League Soccer (MLS) vaut 313 M$. Ce chiffre s’élève à 630 M$ pour la Ligue nationale de hockey (LNH), 1,9 G$ pour la National Basketball Association (NBA) et 2,8 G$ pour la National Football League (NFL). Toutes ces données proviennent également du magazine Forbes.

Les équipes de sport électronique sont très suivies sur le web. L’organisation FaZe Clan a par exemple plus de 19 millions d’abonnés et abonnées à travers ses différents profils de réseaux sociaux (YouTube, Twitter et Instagram). C’est plus élevé que les Cowboys de Dallas (7,2 millions) et les Yankees de New York (6 millions) mis ensemble.

Le spectateur moyen d’une compétition de sport électronique est un homme millénarial avec un revenu frôlant les 70 000 $ par année qui favorise les plateformes comme Twitch, YouTube et Mixer au détriment de la télévision traditionnelle.