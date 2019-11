Des murales religieuses endommagées par l’explosion d'Halifax en 1917 sont restaurées

Cinq murales, représentant la Vierge Marie entourée par deux anges à sa gauche et deux anges à sa droite, ont plus d’un siècle. Depuis juin, une restauratrice d’oeuvres d’art, Jennifer Fotheringham, a retiré au scalpel tous les fragments de peinture blanche qui recouvraient les peintures originales et redonné leur éclat aux couleurs de la fresque.

Les oeuvres sont réapparues sous la peinture blanche. Photo : CBC / Amy Smith

Endommagées par la grande explosion de 1917

On ignore la raison exacte pour laquelle les murales avaient été entièrement recouvertes de peinture blanche, mais on sait qu’elles étaient en mauvais état, ayant notamment été endommagées par l’explosion d’Halifax.

Le 6 décembre 1917, deux navires entraient en collision dans le port d’Halifax, causant ce qui était alors la plus dévastatrice explosion causée par l’activité humaine. La catastrophe a fait environ 2000 morts et plus de 9000 blessés, et détruit des secteurs complets de la ville.

Jennifer Fotheringham a entrepris en juin le fastidieux travail de restauration des oeuvres d'art. Photo : CBC / Amy Smith

Jennifer Fotheringham explique que des éclats de verre colorés sont incrustés dans les murales. Ils proviennent des vitres de l’église, qui ont été soufflées par la puissante explosion.

De plus, quelques jours après le désastre, une tempête de neige avait balayé Halifax. Les fenêtres brisées de l’église ont laissé les oeuvres d’art à la merci des éléments.

Mme Fotheringham explique que l’on peut voir à travers la peinture des coulisses verticales, là où la pluie et la neige ont gelé, ce qui avait endommagé l’oeuvre encore davantage.

Les cinq murales avaient été recouvertes de peinture blanche dans les années 1950. Photo : Gracieuseté de la basilique-cathédrale Sainte-Marie d'Halifax

Le père John Williams, l’ancien recteur de la basilique qui a pris sa retraite plus tôt cette année, souligne la valeur historique de ces murales. Plusieurs fidèles et responsables de l’église avaient exprimé le souhait de les restaurer, dit-il.

Le père John Williams n'avait jamais vu les murales avant cette année. Photo : CBC / Amy Smith

Il se réjouit particulièrement de l’effet des murales et des vitraux de l’église. La mosaïque entière prend vie comme on ne l’avait jamais vue auparavant , s’émerveille-t-il.

D'après le reportage d'Amy Smith, CBC