Jugé non-sécuritaire, le gymnase de l’école Victor-Côté est fermé pour deux semaines

Il y a quelques jours, lors d'une visite en prévision de travaux de rénovation, les autorités scolaires ont découvert des fissures dans les murs des vestiaires et des bureaux du secteur du gymnase de l’école.

Cette découverte a entraîné la fermeture d’une partie de l’école. La direction craignait que des blocs se séparent et tombent.

La présidente de la Commission scolaire, Céline Lefrançois, indique qu’il s’agit d’une mesure préventive. On veut aller vraiment vérifier, faire une inspection minutieuse de la dalle , explique-t-elle. On va le faire par géoradar pour s’assurer de l’état du sol, savoir s’il est bien compacté. On veut savoir parce que des fois, on trouve des surprises. Quand on aura l’analyse, on verra si tout est beau ou si on entreprend des travaux.

Durant ces deux semaines, les cours d'éducation physique seront donnés dans la grande salle de l'école Victor-Côté de Matane.

Il n’y aura donc pas de transfert dans d’autres écoles.