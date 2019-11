Un dispositif réduisant les douleurs au dos ne serait pas assez accessible

La solution à ces maux est un neurostimulateur : un dispositif implanté dans la colonne vertébrale qui envoie des courants électriques dans la vertèbre. Lorsqu’il est envoyé, le courant réorganise les électrodes, ce qui permet de réduire la douleur de manière importante.

Nous appliquons un courant électrique pour modifier la perception de douleur de la personne , explique la Dre Jill Osborn, anesthésiologiste interventionnelle à l’Hôpital St. Paul's.

Des chercheurs ont prouvé que le dispositif pouvait atténuer des douleurs liées aux échecs post-chirurgicaux, au syndrome douloureux régional complexe, à la douleur neuropathique et à l’angine, affirme-t-elle.

Rebecca Clements dit qu'elle a pu regagner une qualité de vie grâce à son neurostimulateur. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Or, le traitement n'est pas assez accessible dans la province, selon Jill Osborn. Moins d’un quart de ses patients viennent de la zone desservie par l’hôpital. Sa clinique reçoit des patients de partout dans la province, de Whitehorse et même de Yellowknife. Rebecca Clements, âgée de 55 ans, habite à Vernon, dans l'Okanagan, et fait 5 heures de route pour faire reprogrammer le dispositif ou le mettre à jour.

Ce serait bien d'avoir du financement dans ces régions. Rebecca Clements

Elle souffre de douleurs graves chroniques s’étalant du dos au bas de la jambe depuis l'âge de 14 ans. En 2006, elle ne pouvait plus se déplacer, et son mari a dû s’occuper d’elle pendant trois mois. L’acupuncture, la physiothérapie, les massages et plusieurs autres traitements n'étaient pas efficaces. Seuls des médicaments comme la morphine, un opioïde, lui permettaient de gérer sa douleur, mais elle s’en méfiait.

La dernière chose que l’on se souhaite, c'est de devenir dépendant aux drogues , explique-t-elle.

Elle a été envoyée à la clinique interventionnelle contre la douleur de l’Hôpital St. Paul's, où on lui a implanté un neurostimulateur. Le traitement peut aussi servir de solution de rechange à l’utilisation d'opioïdes, puisqu’il permet de réduire ou de gérer la douleur, affirme la Dre Osborn.

[Des chercheurs] ont démontré qu’on peut arriver à réduire ou à éliminer l’utilisation d'opioïdes pour 67 % des patients se servant d’un neurostimulateur avec succès , explique la Dre Osborn.

La médecin reçoit 48 patients pour cette opération chaque année. Parmi les dispositifs, 12 sont couverts par le régime de services médicaux de la Colombie-Britannique chaque année. Les autres sont couverts par la Commission des accidents du travail ou d’autres programmes spécifiques aux patients. Chaque dispositif coûte entre 22 000 et 24 000 $.

La Dre Jill Osborn est coprésidente de la clinique de neuromodulation de Vancouver. Selon elle, chaque régie de santé devrait être munie d'une clinique contre la douleur avec un anesthésiste et un neurochirurgien sur place. Présentement, seule la régie de santé Vancouver Coastal Health a une clinique de ce genre. Photo : Radio-Canada / Rafferty Baker

Selon la Dre Osborn, le temps d’attente pour les patients est de deux à trois ans.

Je crois que chaque régie de santé devrait avoir un centre multidisciplinaire [contre la douleur] doté d’un neurochirurgien et d’un anesthésiste pour travailler avec les patients , affirme-t-elle.

Malgré les longues distances qu'elle doit parcourir, Mme Clements est heureuse d’avoir accès au traitement.

Je peux danser avec mon mari , dit-elle. Ça m'a rendu ma vie.

Avec des informations de Rafferty Baker