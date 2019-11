La femme était détenue depuis plusieurs mois à la prison Leclerc, à Laval, où elle était en attente d'une décision de la Cour suprême, qui a tranché à la mi-octobre qu'elle devait quitter le pays.

« Madame M », une Canadienne d'origine dont la véritable identité n'est pas dévoilée pour assurer la sécurité de sa famille, tentait d'éviter un procès pour enlèvement en sol américain. Elle avait accueilli ses trois enfants au Canada alors qu'elle n'en avait pas la garde pour les soustraire à la violence de leur père , affirmait-elle.

C'est une battante. Je lève mon chapeau à cette femme-là qui a pris la décision de vouloir protéger ses enfants. Pendant huit ans, elle a été dans les faits internée presque 23 heures sur 24 dans son appartement avec des allers et retours en prison. C'est une vie épouvantable et à la suite de tout ça, on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui n'ont plus de mère... Je suis outrée , se désole Sylvie Morin, l'ancienne directrice de La Bouée, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugales à Lac-Mégantic.

Une autopsie sera effectuée pour déterminer les circonstances exactes du décès.