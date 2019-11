L'Ontario maintient son cap budgétaire en contrôlant les dépenses

Le ministre des Finances de l’Ontario, Rod Phillips, annonce que le déficit s’établira à 9 milliards de dollars en 2019-2020 comparativement au montant prévu de 10,3 milliards de dollars. La province garde le cap sur les précédentes compressions budgétaires, mais dit qu'elle investira le 1,3 milliard de dollars de différence dans les services essentiels, dont la santé et l’éducation.

Le gouvernement Ford affirme présenter un plan équilibré, qui permet de maintenir les services prioritaires tout en équilibrant le budget et en remboursant la dette.

Fort d’une bonne économie dans la province, le gouvernement profite des revenus augmentés liés aux impôts sur les particuliers et entreprises pour investir 1,3 milliard de dollars supplémentaires dans les services essentiels , dont la santé et l’éducation.

Rod Phillips assure vouloir remettre plus d’argent dans les poches des contribuables, investir dans les services publics cruciaux, et atteindre l’équilibre budgétaire d’ici 2023.

La province maintient le cap des restrictions budgétaires sans manquer de lancer une flèche au gouvernement libéral précédent pour ses dépenses. Nous réparons le gâchis financier dont nous avons hérité , déclare le ministre.

Par ailleurs, l’Ontario compte investir 400 millions de plus dans les soins de santé et 200 millions de dollars dans l’éducation par rapport au budget de 2019. Ces investissements viennent pallier les nombreuses volte-face de la province depuis le budget de printemps.

Statu quo pour la francophonie

Le gouvernement de l’Ontario change de ton comparativement à l’énoncé économique de l’année dernière dans lequel il avait annoncé des compressions budgétaires dans les services en français.

Le gouvernement n’a pas annoncé de mesures majeures en matière de francophonie, conservant le même budget alloué aux matières francophones. Le ministre Phillips a reconnu dans son discours la communauté en réitérant l’engagement de l’Ontario à collaborer avec Ottawa pour poursuivre le projet de l’Université de l’Ontario français.

Nous avons hâte de travailler avec le gouvernement fédéral pour bâtir l’Université de l’Ontario français. Rod Phillips, ministre des Finances de l'Ontario

« Le gouvernement reconnaît la contribution de la communauté francophone au développement social, culturel et économique de la province, et il veut s’assurer que les étudiantes et étudiants francophones ont accès à des études postsecondaires qui cadrent avec les besoins du marché du travail », peut-on lire par ailleurs dans les documents du gouvernement.

Coup de pouce aux petites entreprises

L’Ontario veut aider les entreprises en favorisant un « climat propice aux affaires ». Le ministre a annoncé une réduction du taux d’imposition des petites entreprises passant de 3,5 % à 3,2 %, ce qui représente une économie de 1500 $ par année pour les 275 000 petites entreprises ontariennes.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la création du Conseil consultatif du premier ministre pour la compétitivité qui travaillera avec les dirigeants d’entreprises et les travailleurs de la province pour améliorer la compétitivité et établir des recommandations.

« Dans un climat d’affaires concurrentielles, les travailleurs peuvent trouver de bons emplois et les entreprises peuvent prospérer », a déclaré le ministre.

Réduire les coûts dans le Nord

Le gouvernement promet de réduire le coût de la vie dans le Nord de la province en réduisant le taux de la taxe sur le carburant pour le faire passer de 6,7 cents à 2,7 cents le litre. Cette mesure prendrait effet le 1er janvier 2020 dans les régions suivantes : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay et Timiskaming.

Le gouvernement se targue de la création de 272 400 nouveaux emplois nets créés depuis juin 2018, dont 180 000 à temps plein.

Cannabis

Le gouvernement souhaite par ailleurs modifier des mesures législatives en vue d’habiliter les magasins de vente au détail autorisés à vendre en ligne ou par téléphone des produits du cannabis que les consommateurs pourraient aller chercher au magasin . La province assure que le but est d’améliorer la disponibilité des produits du cannabis et de réduire les temps d’attente aux magasins de vente au détail.

À moyen terme, le gouvernement prévoit toujours à une diminution progressive du déficit qui devrait se chiffrer à 6,7 milliards de dollars en 2020‐2021 et à 5,4 milliards de dollars en 2021‐2022.