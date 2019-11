Victime de vol, un coursier à vélo peut se remettre en selle grâce à un élan de solidarité

Quand le cycliste Dan Spiers a entendu l’histoire de Stuart Irvine à la radio, il n’a pas hésité une seule seconde. En tant que professeurs, nous essayons toujours d’aider les gens. Avec mon expérience, j’ai pensé que je pouvais aider cette personne , confie Dan Spiers, enseignant à la division scolaire de Pembina Trails.

Une entreprise écolo

Après avoir travaillé pour Compost Winnipeg et Winnipeg Harvest, Stuart Irvine essaie de mettre sur pied sa propre entreprise de messagerie, qui ferait la collecte du recyclage et du compost, ainsi que la livraison aux épiceries. Tout ceci à vélo.

J’ai toujours été un peu un entrepreneur. J’ai pensé à la manière dont je pouvais travailler et faire de l’exercice. En plus, cela n’allait pas me coûter trop cher de faire du vélo , explique le Winnipégois.

Par contre, son rêve s’est brisé le 18 octobre lorsqu'il s'est fait voler sa remorque. Il laissait cette dernière cadenassée dans le stationnement de son immeuble, étant donné qu'il ne pouvait pas la monter dans son appartement.

Racheter une remorque identique coûterait 700 $, mais celle dont il aurait vraiment besoin coûte 1500 $.

Reconstruire pour mieux repartir

Faute d’apporter une contribution financière, Dan Spiers a décidé de se retrousser les manches et construire lui-même une remorque.

En année sabbatique, il suit des cours au Red River College, qui comptent du soudage et de la menuiserie. Après en avoir parlé à son supérieur, l’école lui a offert un espace et les outils pour le projet.

Nous pouvons construire quelque chose qu’il sera possible de plier et de monter dans son appartement , Dan Spiers explique.

Cet élan de générosité a redonné beaucoup d’espoir à Stuart Irvine. C’est bon de voir que, dans une ville pleine de meurtres et de crimes, il y a des gens comme lui! , s'est-il exclamé.

