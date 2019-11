Vancouver s’approprie le Balmoral et le Regent pour 1 $ chacun

Le conseil municipal de Vancouver a voté à l’unanimité en faveur de l’expropriation des hôtels Balmoral et Regent , dans le quartier Downtown Eastside, contre le paiement de 2 $ aux propriétaires, la famille Sahota.

Il s'agit d'une réponse extraordinaire à un ensemble de circonstances uniques , reconnaît le directeur adjoint de la Ville, Paul Mochrie.

Les bâtiments de la rue Hastings Est, qui étaient habités par environ 300 locataires avant d’être forcés de fermer en raison de problèmes de sécurité et d’insalubrité, deviennent donc la propriété de la Ville.

En juillet 2018, les hôtels Balmoral et Regent étaient évalués à environ 3,2 millions de dollars chacun. Photo : Radio-Canada / Tina Lovgreen

Selon un rapport de la firme de consultants CWPC Property commandé par la Ville, les frais qui devront être déboursés pour la décontamination, la rénovation et la mise aux normes de ces immeubles excèdent la valeur combinée des deux édifices, évalués à 3,2 millions de dollars chacun.

L’avocat de la famille Sahota, Evan Cooke, conteste ces conclusions. Il affirme que la valeur combinée des deux propriétés dépasse 15 millions de dollars.

Evan Cooke soutient que la Ville a négocié avec les Sahota avec mauvaise foi , depuis la publication de l'avis d'expropriation du Balmoral et du Regent, en juillet 2018.

L'avocat Evan Cooke représente la famille Sahota, propriétaire des hôtels Regent et Balmoral, absente lors des audiences. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Bélanger

Les propriétaires disposent d’un an pour demander en justice une indemnisation plus importante. La Ville est préparée à répondre à toute contestation judiciaire, assure Paul Mochrie.

Parkash, Pal et Gurdyal Sahota détiennent des actifs immobiliers de plus de 200 millions de dollars dans le Grand Vancouver et à Whistler, selon une enquête de CBC.

Ils ont fait l'objet de centaines d’avis de non-respect des règlements municipaux au cours des dernières années.