Bientôt une stratégie de prévention du suicide en Saskatchewan?

Si adopté, le projet de loi mettrait en place le cadre du dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la prévention du suicide.



[La stratégie] demande à tous les partenaires comme les acteurs de première ligne, les différentes organisations d'avoir un dialogue, explique Doyle Vermette, député de Cumberland. Les régions de l’Autorité de santé de la Saskatchewan devront suivre.

Lors de la dernière session législative, le NPD Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan avait soumis un projet de loi similaire. Toutefois, la loi n’avait pas été adoptée et est morte au feuilleton. Le député de Cumberland espère que la présence des mères ici et le fait que de plus en plus de gens disent que c’est une crise poussera le gouvernement à légiférer.

De son côté, le ministre de la Santé Jim Reiter assure que le gouvernement procède actuellement à une révision de ses procédures. Une analyse des stratégies des autres provinces est également en cours. Le ministre propose à Doyle Vermette de le rencontrer pour lui partager l’avancement des travaux.

Des familles dans le deuil

Nous voulons plus de conseillers psychologiques, plus de travailleurs de la santé mentale , lancent deux mères de famille, Sally Ratt et Linda Roberts, dont les filles se sont suicidées il y a trois ans.

La fille de Sally Ratt s'est suicidé à l'âge de 12 ans. Photo : Radio-Canada

Elles sont venues spécialement de La Ronge pour le dépôt du projet de loi. Cela fait partie de notre processus de guérison, explique Linda Roberts. Nous voulons remercier Doyle pour cette opportunité de parler.

La fille de Sally Ratt, Ariana, a mis fin à ses jours à l'âge de 12 ans. Selon sa mère, elle faisait l’objet d’intimidation à l’école. En tant qu’adultes, nous devons montrer l’exemple, affirme Mme Ratt. Nous devons arrêter l’intimidation entre nous.

Linda Roberts, dont la fille Jadene s’est suicidée à l'âge de 14 ans, ne veut pas baisser les bras. Nous avons besoin d’une stratégie de prévention du suicide, insiste-t-elle. Nous avons besoin d’aider ces jeunes.

D'après les informations de Marie-Christine Bouillon