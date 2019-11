Le Parc nature de Pointe-aux-Outardes défiguré par les vents violents

La plage longeant le Parc nature de Pointe-aux-Outardes a été mise à mal lors de la tempête de la semaine dernière. On y anticipe une inquiétante accélération de l’érosion des berges.

Les répercussions de la tempête de la semaine dernière sèment l'inquiétude au Parc nature de Pointe-aux-Outardes. La force des vagues a laissé à découvert de grandes étendues de terre glaise friable.

On se retrouve avec un paysage complètement différent! Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Les dégâts ont principalement eu lieu dans le secteur est de la plage, de l'entrée jusqu'au camping, explique directeur général du parc, Denis Cardinal.

L'érosion emporte aussi des arbres. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Les vents violents et les vagues ont défiguré la berge, constate Denis Cardinal.

On a un sentier qui est presque complètement disparu. Donc il va falloir le refaire , déplore-t-il, expliquant que le chemin a déjà dû être déplacé trois fois.

Un segment du sentier a été emporté durant la tempête. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

M. Cardinal anticipe une accélération de l'érosion et des glissements de terrain lors des prochaines tempêtes automnales.

Il croit que le gel, le dégel et les grandes marées à venir pourraient y contribuer.

Ce qui est le plus important, je trouve, c'est la perte qu'on a en termes d'écosystèmes. Là on voit tranquillement disparaître la forêt de pins rouges. On voit les dunes de sable qui se font désagréger chaque année , ajoute-t-il, expliquant que l'érosion affecte la biodiversité du parc.

Denis Cardinal, le directeur général du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

On parle de changements climatiques; en fait ce sont des épisodes extrêmes qui arrivent de plus en plus souvent. Denis Cardinal, directeur général du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Denis Cardinal déplore que le territoire du Parc Nature ne soit pas protégé contre l'érosion, malgré le temps et l'énergie consacrés à son développement au cours des dernières années.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et Marc-Antoine Mageau