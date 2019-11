Le journaliste Stéphane Bégin embauché au cabinet de Josée Néron

Josée Néron a confirmé son embauche mercredi, par voie de communiqué.

Il remplacera la conseillère aux communications et aux relations médias, Cindy Girard, présentement en congé de maternité.

Il s’agit pour moi d’un tout nouveau défi à relever, qui me permettra de sortir de ma zone de confort. Il y a déjà quelques années que je pense à vivre le monde politique de l’intérieur et le poste de conseiller aux communications et aux relations médias au cabinet de la mairesse me permettra d’y parvenir , a commenté Stéphane Bégin, qui assurait la couverture de l’actualité judiciaire depuis quelques années.

Stéphane Bégin a pratiqué le journalisme pendant 38 ans, dont 35 au Quotidien et au Progrès. Son mandat au cabinet de la mairesse commencera la semaine prochaine et devrait se poursuivre jusqu'en décembre 2020.