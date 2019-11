Ils construisent un Game Boy géant afin d'amasser des fonds pour les enfants malades

Les Calgariens Andrew Smith et Curtis Braham se sont dit qu’il serait une bonne idée d’évoquer des souvenirs d’enfance pour recueillir le plus de dons possible pour l’Hôpital pour enfants de l’Alberta. C’est pour cette raison qu’ils ont construit un Game Boy géant dont ils se sont servis pour un marathon de 24 heures de jeu qui leur a permis d’amasser près de 14 000 $.