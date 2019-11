Un père de famille d’accueil accusé d’avoir agressé sexuellement une fillette

Un père de famille d’accueil de Winnipeg est accusé de contacts sexuels et d'agression sexuelle sur une enfant dont il avait la garde. Les faits reprochés remontent à 2014, la victime alléguée était alors âgée de 9 ans.

L’identité de l’accusé de 62 ans n’est pas dévoilée afin de protéger la victime. Il devra répondre des deux chefs d’accusation qui pèsent contre lui. Son passage en Cour est prévu pour le 10 décembre prochain.

La mère de la fillette peine à comprendre pourquoi les accusations n’ont pas été déposées il y a cinq ans. Elle indique avoir interpellé les Services à l'enfance et à la famille pour les Premières Nations, la Southeast Child and Family Services, l'organisation qui chapeaute des agences prestataires de services à l'enfant et à la famille des Premières Nations du sud du Manitoba, peu de temps après les faits présumés.

La garde de l’enfant a été brièvement retirée à la mère par la Southeast CFSChild and Family Services en 2014. La fillette avait été mise sous la supervision de l’accusé durant deux mois et demi avant de retourner chez elle.

Une fois de retour avec sa mère, la jeune fille a dévoilé avoir été caressée et agressée sexuellement par celui qui devait assurer sa sécurité.

À son retour, tout a changé , indique la mère de la victime présumée. Ses amis ont arrêté de la fréquenter et de lui parler. Elle en souffre encore aujourd’hui.

Des gestes dénoncés en 2014

La mère soutient que lorsqu’elle qu’elle a signalé les faits pour la première fois en 2014, la Southeast CFSChild and Family Services ne l’a pas crue. Aucune indication des allégations faites par ma fille n’a été inscrite dans son dossier , ajoute la mère.

L’autorité qui dirige la Southeast CFS, la Southern First Nation Network of Care, a décliné la demande d’entrevue de CBC.

En ce qui me concerne, ils ne font pas leur travail et des enfants en souffrent. Ma fille en est la preuve. Mère de la présumée victime

La mère de la victime présumée dit ne pas avoir fait appel à la police à l’époque, de peur que son enfant lui soit de nouveau retiré.

Cette peur du système est répandue dans les communautés, selon la protectrice des enfants autochtones pour l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cora Morgan.

La mère précise que les accusations ont été déposées en octobre après que sa fille, maintenant adolescente, a dévoilé son agression à un autre travailleur social de l’agence plus tôt cette année.

Un cas qui ne fait pas exception

La présente affaire n’est pas une situation isolée. Il s’agit du plus récent de nombreux cas d’abus sexuel d’enfants placés en famille d’accueil, rapportés par CBC dans la dernière année, où les agresseurs sont les parents d’accueil.

Avec les informations de Kristin Annable, CBC