Dominic LeBlanc obtient son congé de l’hôpital

Le 5 novembre 2019, j’ai reçu mon congé de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, où j’étais hospitalisé depuis le début de septembre pour une greffe de cellule souche , annonce M. LeBlanc par voie de communiqué.

Ministre des Affaires intergouvernementales dans le premier gouvernement de Justin Trudeau, il avait reçu un diagnostic de lymphome non hodgkinien en avril 2019.

Il a subi une chimiothérapie intensive au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont à Moncton avant d’être transféré à Montréal pour la suite du traitement, explique-t-il.

La greffe de cellules souches s’est déroulée le 18 septembre sans complication inhabituelle , souligne la directrice du programme de greffe de cellules souches de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, la Dre Silvy Lachance. Le donneur était une personne non apparentée et parfaitement compatible, explique-t-elle. Les médecins suivront les progrès de M. LeBlanc au cours des prochaines semaines.

Dominic LeBlanc exprime sa reconnaissance pour ces soins ainsi que pour la compréhension et l’appui des électeurs de Beauséjour.