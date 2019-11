Les voitures qui tournent au ralenti sont une cible privilégiée des voleurs

Avec l’arrivée de l’hiver, la police d’Edmonton tient à rappeler quelques consignes de sécurité aux automobilistes. Il ne faut pas laisser son véhicule en marche, les clés dans le contact et les portes déverrouillées, au risque de se le faire voler.

Il ne faut que quelques secondes pour qu’une voiture laissée sans surveillance, déverrouillée et le moteur en marche, disparaisse, rappelle la police d’Edmonton.

Nous comprenons que personne n’ait envie d’entrer dans un congélateur quand il se met au volant de sa voiture gelée le matin , souligne l’agent de police David Castillo dans un communiqué de presse.

« Malheureusement, des voleurs sans coeur attendent, cachés dans les environs, que des citoyens peu méfiants laissent leur véhicule tourner au ralenti », précise-t-il.

Des vols en augmentation

Cette année déjà, entre le 1er janvier et le 29 septembre, 214 véhicules dont le moteur tournait au ralenti ont été volés à Edmonton. Le nombre continue d’augmenter tous les ans. En 2018, 395 véhicules avaient été volés, contre 347 en 2017.

Vous servez votre voiture sur un plateau d’argent. David Castillo, agent de police

Les vols sont plus nombreux en hiver, prévient la police, mais ils sont de plus en plus fréquents tout au long de l’année.

Nous avons besoin de la collaboration des citoyens , reconnaît M. Castillo. Il souligne que les voitures volées sont souvent utilisées ensuite pour commettre d’autres crimes. Il espère que les habitants d'Edmonton seront plus prudents.

À écouter aussi : Entrevue d'Annie Gauthier, porte -parole de CAA Québec, au sujet des conseils pour bien préparer sa voiture avant l'hiver, à l'émission Écoutez l'Estrie

L'agent conseille aux automobilistes d’investir dans des dispositifs antivol comme un blocage de direction ou dans un démarreur à distance, de laisser le double de leur clé hors de portée et de stationner leur véhicule dans des zones fréquentées et bien éclairées.

Le plus efficace, selon lui, reste tout simplement de ne pas laisser sa voiture lorsque le moteur est en marche.

Avec les informations de CBC