Près de 150 chefs d’accusation déposés contre sept trafiquants présumés à Toronto

Imran Maragh, 31 ans et Kadean Maragh, 28 ans, tous deux de Stoufville dans le Grand Toronto, cumulent à eux deux plus de 100 chefs d’accusation, dont plusieurs pour possession d’armes restreintes chargées et possession de substances restreintes dans le but d’en faire le trafic.

Plusieurs armes ont été saisies dans le cadre de l'enquête Topside. Photo : CBC/Police de Toronto

Arrêtés dans le cadre de l’enquête Project Topside , menée par la police de Toronto, les deux trafiquants visés par six mandats de perquisition se sont vu saisir des armes, de la drogue et de l’argent comptant.

Saisies dans le cadre de l’enquête Project Topside Une carabine de type AR

8 pistolets, dont certains semi-automatiques

2 carabines semi-automatiques

2 silencieux

Des chargeurs à haute capacité

Une veste pare-balles

1259 grammes de Fentanyl

3698 grammes d'héroïne

3816 grammes de cocaïne

1315 grammes de crack

204 390 dollars canadiens

Les enquêteurs ont notamment trouvé plusieurs armes et de la drogue dans le compartiment secret d’un véhicule modifié pour le trafic.

La police est aussi à la recherche d’un complice présumé des frères Maragh.

Nicholas Reid, 27 ans, de Markham, est aussi recherché par la police.

Nicolas Reid, présumé complice des frères Meragh, est recherché par la police de Toronto. Photo : Police de Toronto

Don Belanger, enquêteur du département de lutte au trafic de stupéfiants, a conseillé à Nicholas Reid de parler à son avocat et de se rendre à la police.

Les arrestations et les saisies liées à l’enquête Project Topside ont été effectuées les 24 et 25 octobre derniers.

Pas d’effet immédiat sur la violence armée

Le retrait des armes saisies des mains du crime organisé ne mènera pas nécessairement à une baisse de la violence armée à Toronto, affirme Mark Saunders, le chef de la police de Toronto.

Ça ne règle rien, mais ça montre que nous sommes présents, et que l’on fait respecter la loi. Mark Saunders, chef de la police de Toronto

Il a notamment relativisé l’importance des 12 armes saisies, rappelant que Toronto compte près de trois millions de personnes .

Mark Saunders parle plutôt des opérations policières comme d’un effet dissuasif , notamment auprès des gangs de rue, qui voient les saisies couper dans leurs marges de profit .

Le chef de la police croit que de rendre le crime moins profitable va réduire la capacité de celles-ci à attirer de nouvelles recrues .

L'enquête Project Sparta mène à quatre autres arrestations

Une autre opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a mené à l’arrestation de quatre individus.

Nikolai Knights, 32 ans, Jonathan Donde, 37 ans, Lisa Korman-Shaw, 38 ans, Narottama De Sousa, 30 ans, tous de Toronto, ont notamment été accusés de possession de substances restreintes dans le but d’en faire le trafic et de possession de produits de la criminalité d’une valeur de plus de 5000 dollars.

De la drogue, un fusil à pompe et de l'argent comptant ont été saisis dans le cadre de l'opération "Project Sparta". Photo : CBC/Police de Toronto

35 chefs d’accusation ont été déposés dans leur dossier.

Saisies dans le cadre de l'enquête Project Sparta 7,5 kilos de cocaïne

77 grammes de Crack

8,3 kilos de cannabis illégal

676 grammes de Xanax

968 grammes de Fentanyl

2 grammes de kétamine

Un fusil à pompe de calibre 12

100 munitions de type 9 mm

190 130 dollars canadiens

Les mandats de perquisition et d’arrestation de l'enquête Project Sparta ont été exécutés le 20 septembre dernier.

Dans le cadre d'une enquête séparée, la police a aussi annoncé l’arrestation d’un trafiquant présumé de cocaïne à Toronto.

Ramin Karimi, 36 ans, a été arrêté et accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire la distribution. Les policiers ont saisi six kilos de cette drogue sur lui.