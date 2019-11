Une chanson inédite de George Michael révélée 3 ans après sa mort

This Is How (We Want You to Get High), une chanson encore jamais entendue de George Michael, a été lancée mercredi alors que le film Last Christmas, inspiré du célèbre succès interprété par le défunt chanteur, prend l’affiche vendredi.

Enregistré en 2015, This Is How (We Want You to Get High) est le premier titre de George Michael à parvenir à nos oreilles en sept ans.

L’ex-leader du groupe Wham! est mort à son domicile le 25 décembre 2016 à 53 ans.

La musique de George Michael au cinéma

C’est sur la chanson This Is How (We Want You to Get High) que se termine le film britannique Last Christmas, qui sort en salle vendredi.

Cette comédie romantique du temps des Fêtes emprunte son titre à Last Christmas, classique de Noël et grand succès du duo Wham! de 1986.

En tout, la trame sonore du film se compose de trois chansons de Wham! – le groupe que George Michael a quitté en 1986 pour lancer sa carrière solo – et de 12 titres de George Michael.

Mettant notamment en vedette Henry Golding (Crazy Rich Asians) et Emilia Clark, connue pour incarner Daenerys dans Le trône de fer (Game of Thrones), le film Last Christmas a été coscénarisé par l’actrice Emma Thompson.

Avant la mort de George Michael, Emma Thompson, qui joue également dans le film, avait obtenu l’autorisation de l’artiste d’utiliser ses chansons dans le film.