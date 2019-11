Nez rouge veut raccompagner plus de gens cette année

De retour pour une 35 e année au Saguenay-Lac-Saint-jean, l’équipe d’Opération Nez rouge promet d’être plus efficace pour raccompagner les conducteurs, avant et pendant les Fêtes.

Le service, qui sera offert durant 14 jours du 29 novembre au 31 décembre, permet aux automobilistes de ramener leur voiture chez eux grâce à des groupes de conducteurs bénévoles.

Le service a été amélioré au niveau technologique, c’est-à-dire qu’on va être en mesure de suivre un peu plus les équipes qui utilisent l’application mobile pour faire les raccompagnements. Ça va améliorer l’efficacité qu’on a avec les demandes de transports, donc on va raccourcir les délais de raccompagnement et on va être en mesure de faire plus de raccompagnements on l’espère , explique le coordonnateur régional d’Opération Nez rouge, Frédéric Boucher.

L'an dernier, Nez rouge a permis d'effectuer 1285 raccompagnements, grâce à l'appui de 976 bénévoles. Un peu plus de 25 000 $ avaient été amassés auprès des utilisateurs. La somme qui a été versée en entier au Club de natation de Jonquière.