L'Hôtellerie Omer-Brazeau désormais plus accueillante pour sa clientèle

L'hôtellerie, accueille les personnes atteintes de cancer et leurs proches depuis près de 25 ans. Avec les travaux, l'endroit est maintenant plus accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le vice-président de l'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ), Gaétan Rousseau, affirme que les travaux ont été centrés sur les besoins présents et futurs de [la] clientèle , de façon à rendre leur séjour plus agréable.

On n'a pas rénové à aucun endroit où ce sont les bureaux administratifs. On s'est vraiment concentrés, chacun des dollars dépensés, là où la clientèle va. Gaétan Rousseau, vice-président de l'ACEQ

Les 38 chambres de l'Hôtellerie Omer-Brazeau ont été rénovées. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Ainsi, les chambres, la réception, la cuisine et les aires communes ont également été réaménagées. Selon l'hémato-oncologue Georges Lévesque, des changements ont aussi été apportés à la configuration des chambres et à la ventilation de façon à mieux protéger les patients contre les infections et les bactéries.

Si on ventile plus et on met un système de filtre qui capte les microbes, si, dans sa chambre, chacun a son petit lavabo et ses unités pour faire sa toilette plutôt que de partager le même endroit [...] c'est sûr que ça diminue le risque de propagation , précise-t-il.

Le Dr Georges Levesque a évoqué avec émotion l'importance de l'Hôtellerie Omer-Brazeau pour ses patients. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay