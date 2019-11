Appel à l'unité des députés du Nord pour accélérer le déneigement des routes

Le député de Mushkegowuk—Baie James Guy Bourgouin demande aux députés du Nord de mettre de côté la partisanerie à la veille du débat en deuxième lecture d’un projet de loi privé visant à augmenter la sécurité sur les routes 11 et 17.

Le projet de Loi 125 pour rendre plus sécuritaires les routes du Nord de l’Ontario est une question de bon sens, selon le député Bourgouin.

Le projet de loi 125 demande que les routes 11 et 17 du Nord soient classées dans la même catégorie de déneigement que le réseau des autoroutes 400 du sud de la province.

Les routes 11 et 17 sont un lien vital et forment une plate-forme économique pour de nombreuses collectivités qui fournissent d’importantes ressources naturelles à l’Ontario et au Canada , a-t-il dit au cours d’un point de presse mercredi matin.

Le projet de loi du député Bourgouin a été présenté en juin dernier et il espère qu’il franchira jeudi le stade de la deuxième lecture. Photo : Radio-Canada

Guy Bourgouin invite les députés conservateurs qui représentent des circonscriptions du Nord, Ross Romano, Greg Rickford et Vic Fedeli, de même que le libéral Michael Gravelle, à appuyer son projet de loi.

Ce n’est pas à propos de la ligne de parti, c’est une question de bon sens pour sauver des vies et rendre les routes du Nord plus sécuritaires. Guy Bourgouin, député néo-démocrate Mushkegowuk—Baie James

En considérant les routes 11 et 17 comme égales aux autoroutes 400 et à l’autoroute Queen Elizabeth Way (QEW) et en exigeant que l’intégrité de la chaussée soit dégagée de toute neige dans les 8 heures suivant la fin d’une chute de neige , dit-il.

Selon des chiffres de 2013, 54 000 camions lourds voyageaient en moyenne sur les routes 11 et 17 et transportaient chaque semaine pour plus d’un demi-million de marchandises évaluées à 1,25 milliard de dollars , a rappelé le député.

Différence marquée entre le Sud et le Nord

Des accidents sur la route 17 ne sont pas rares dans le Nord de l’Ontario. Photo : Police provinciale de l’Ontario

D’après des données du ministère des Transports de l'Ontario, les routes du Nord sont responsables de plus de décès au prorata de la population, par rapport au sud de la province.

Les automobilistes dont le véhicule est enregistré dans le district de Cochrane ont deux fois plus de chance de mourir dans un accident de la route, par rapport à ceux dont la plaque d’immatriculation correspond à la région centrale de Halton , explique M. Bourgouin.

Selon ces mêmes données, le risque d’un accident mortel dans la région du Témiscamingue ontarien est quatre fois plus élevé par rapport à la région de Toronto.

M. Bourgouin montre du doigt le gouvernement libéral de Dalton McGuinty qui, en 2009, a modifié ses critères de sélection des entrepreneurs pour le déneigement en Ontario.

Opération déneigement sur une autoroute de la région de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les choses empirent, estime M. Bourgouin, en rappelant qu’en 2015, la vérificatrice générale de la province avait même indiqué dans un rapport que la qualité de l'entretien des routes en hiver s'était détériorée en Ontario au cours des années précédentes.

Des appuis

Des entreprises de transport comme Grant, à New Liskeard, et Villeneuve Construction, à Hearst, de même que des élus municipaux des municipalités aux abords des routes 11 et 17 appuient M. Bourgouin.

Le projet de loi sera débattu en deuxième lecture jeudi après-midi à la législature ontarienne.