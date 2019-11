Réactions à l'étude de l'IRIS sur les retombées fiscales du projet de GNL Québec

GNL Québec affirme qu'elle respectera toutes les lois fiscales canadiennes et québécoises de même que les règles sur les investissements à l'étranger.

Toutes nos taxes seront évidemment payées au Québec par rapport à nos profits , affirme le directeur des finances et du développement de GNL Québec, Tony Le Verger.

L'entreprise évalue à 110 millions de dollars annuellement les sommes versées en taxes et impôts aux trois ordres de gouvernement.

L'IRIS affirme de son côté que grâce aux ententes commerciales et fiscales du Canada avec différents pays, le Canada et le Québec percevraient beaucoup moins d'impôts sur les dividendes de l'entreprise puisque ses actionnaires sont enregistrés dans des paradis fiscaux.

Pour la Coalition Fjord, qui s'oppose au projet de GNL Québec, cette étude est un nouveau pavé dans la mare de ce projet d'investissement de 14 milliards de dollars. Plus on gratte, plus on constate qu'il y en a de moins en moins, de retombées , constate la co-porte-parole de l'organisme Anouk Nadeau-Farley, qui invite les instances politiques à faire preuve de prudence avant de se positionner en faveur du projet.

De son côté, le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, rappelle que le gouvernement attend les conclusions du Bureau des audiences publiques sur l'environnement (BAPE) avant de se prononcer.

On a toujours dit qu'il fallait que ce projet-là soit évalué sur une base de retombées économiques, mais qu'avant qu'on dise oui ou non, il fallait qu'il soit socialement acceptable. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie

Cette étude de l'IRIS survient peu après qu'un groupe de 40 économistes du Québec eut émis plusieurs réserves quant à la valeur économique et environnementale du projet de GNL Québec, dans une lettre ouverte publiée dans le journal La Presse.