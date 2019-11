88 M$ pour des voies réservées à Lévis

Lévis présente ce soir aux citoyens le premier volet de son projet de transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture, en chantier depuis l'abandon du SRB . Finalement, ce sont des voies réservées latérales qui sont privilégiées par la ville plutôt des voies centrales plus coûteuses et difficiles d’entretien.

La séance de consultation publique se tiendra dès 19 h au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

Le projet de l'administration Lehouillier consiste à aménager des voies réservées pour le transport en commun sur deux tronçons du boulevard Guillaume-Couture : entre les routes du Président-Kennedy et Monseigneur-Bourget et entre le chemin du Sault et la rue de Mercure. Les quatre voies existantes pour les automobiles seront conservées.

Le projet évalué 87,9 millions de dollars sera subventionné à 90 % par les gouvernements fédéral et provincial. Québec investira 50 millions et Ottawa, 27,3 millions de dollars. La Société de transport de Lévis devra débourser les 10,6 millions restants.

Synchronisation des feux

Pour faciliter la circulation des autobus, les feux de circulation seront synchronisés et des feux prioritaires seront ajoutés. De plus, les traverses piétonnes seront sécurisées et une piste cyclable sera aménagée le long de l’axe.

Des stationnements incitatifs seront aussi mis à la disponibilité des automobilistes pour les encourager à prendre transport en commun.

Le projet sera connecté au réseau de Québec, ce qui libérera des autobus, permettant ainsi d’augmenter la fréquence de passage sur la desserte de la Rive-Sud.

Le prochain volet sera présenté en 2020. Le ministère des Transports du Québec, avec l’appui du Bureau de la mobilité durable de Lévis, travaille sur la transformation de la route des Rivières (route 116) en boulevard urbain, incluant là aussi des aménagements pour le transport en commun.