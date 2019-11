Visite guidée chez Valoris

Ce sont 14 municipaliltés qui paient chacune leur part pour faire fonctionner l'entreprise. Une entité publique qui vit d'importants problèmes de rentabilité avec un peu plus de 40 millions de dettes.

Pourtant Valoris est un parc éco-industriel unique au Québec qui a pour mission de valoriser les matières.

La mission même de Valoris, c'est d'enfouir le minimum. Denis Gélinas, directeur général par intérim de Valoris

On y traite les déchets pour en extraire tout ce qui peut être transformé.

Il y a une perception, une méconnaissance de ce que l'on fait qu'on essaie de changer. Les gens disent, Valoris, ça récupe. Bien non, c'est un centre de valorisation et on traite les déchets , précise le directeur des communications chez Valoris, Louis Longchamps.

En ce moment, les matériaux de construction sont traités. Deux autres lignes pour les déchets résidentiels, industriels et commerciaux ne sont pas encore en activité.

L'usine a été conçue pour traiter 100 000 tonnes. Le projet pilote va au-delà de nos attentes , a exprimé le directeur général par intérim de l'endroit, Denis Gélinas.

Entre 15 à 20 % des matières qui se retrouvent chez Valoris pourraient être déposées dans le recyclage. Photo : Radio-Canada / Renée Dumais-Beaudoin

Les matériaux de construction sont traités en ce moment chez Valoris. Photo : Radio-Canada / Renée Dumais-Beaudoin

Louis Longchamps, directeur des communications, et Denis Gélinas, directeur général par intérim, chez Valoris. Photo : Radio-Canada / Renée Dumais-Beaudoin

Vue de l'intérieur de l'usine de Valoris. Photo : Radio-Canada / Renée Dumais-Beaudoin

Les dirigeants de Valoris misent sur de futurs contrats pour valoriser ces déchets et, particulièrement, sur le projet pilote en cours. Ce dernier semble être d'une grande importance pour la suite des choses.