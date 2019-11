Quel réseau de transport en commun les Winnipégois veulent-ils pour l'avenir?

« Souvent en retard », « peu fiable » et « pas pratique » : les résidents de Winnipeg ont un avis tranché sur le réseau de transport de la ville. Depuis le début de la semaine, ils sont invités à donner leur opinion sur le plan directeur de la Winnipeg Transit.

L’objectif est de répondre au mécontentement des usagers, mais aussi à l’augmentation de la population de Winnipeg, qui devrait atteindre environ 1 million de personnes dans 25 ans.

Mardi, la Ville a organisé un atelier et une consultation avec les Winnipégois pour recueillir leur avis. Tous les deux s'inscrivent dans la continuité des réunions qui ont eu lieu en début d’année.

Au printemps, nous avons seulement posé des questions pour savoir ce qui marche dans le réseau de transport en commun et ce qui ne marche pas. Nous avons reçu beaucoup de critiques qui ont été très constructives. Nous avons pris le temps d'élaborer un autre réseau , explique Bjorn Radstrom, responsable de la planification des horaires et des trajets.

Un réseau, deux modes de fonctionnement

Le fonctionnement a été repensé dans son ensemble. Il y aura d'abord un réseau de transport principal avec des trajets rapides, fréquents et directs. En parallèle, on créera un réseau dit secondaire avec des trajets de connexion et d'autres vers des quartiers.

Il s’agit d’un réseau où les ressources sont concentrées sur les trajets principaux et où les gens doivent faire des correspondances avec le réseau secondaire pour arriver à destination, continue Bjorn Radstrom, qui estime que cette nouvelle formule va donner plus de flexibilité et de possibilités de déplacement aux usagers.

Des réticences

Ce plan n’a pas recueilli que des avis favorables, selon Bjorn Radstrom. Au premier abord, le public s'est d’abord montré réticent.

Puis, quand nous expliquons que, au lieu d’avoir un réseau qui se concentre sur des trajets vers le centre-ville le matin, avec des retours dans les quartiers l'après-midi, nous proposons un réseau qui va de partout à partout, les gens commencent à comprendre ce qu’on propose. À la fin, les commentaires sont plus positifs , souligne Bjorn Radstrom.

Quant à la question des retards, il dit avoir la solution. Il faut augmenter la fréquence des autobus.

Si l’autobus est en retard, quand il arrive, il y a tellement de gens qu'on ne peut pas monter. Mais, s’il y a un autobus qui arrive toutes les 5 minutes, c’est bon Bjorn Radstrom, responsable de la planification des horaires et des trajets de la Winnipeg Transit.

Après les consultations, les agents de la Ville vont affiner leur plan. Ils le proposeront de nouveau à la population au début de l’année prochaine.

Ces mois de travail feront ensuite l’objet de recommandations. Elles seront compilées dans un rapport qui sera remis au conseil municipal de de Winnipeg en juin 2020.

Trois autres séances consultations sont à venir : Centre municipal St. James 2055, avenue Ness :

- jeudi 7 novembre : 13 h 30 à 15 h 30 Complexe récréatif Cindy Klassen 999, avenue Sargent :

- mardi 19 novembre : 17 h à 19 h Win Gardner Place 363, rue McGregor :

- mercredi 20 novembre : 12 h à 14 h Il est aussi possible de participer à ces consultations en ligne (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations de Ezra Belotte-Cousineau et de l'émission le 6 à 9.