L’entreprise albertaine Houston Oil & Gas met fin à ses activités

L’entreprise Houston Oil & Gas basée à Calgary a informé le Régulateur de l’énergie de l’Alberta qu’elle cessait ses activités et n’avait plus d’employés. La compagnie a été mise sous séquestre la semaine dernière.

L’entreprise créée en 2002 avait commencé sa production en 2015, peut-on lire sur son site Internet. Houston Oil & Gas produisait principalement du gaz naturel et ses activités se concentraient surtout dans le sud-est de l’Alberta.

Je me sens mal pour eux , a réagi Marc Raedschelders. Houston Oil & Gas exploitait un puits de gaz naturel sur la propriété de ce dernier près de Pincher Creek, dans le sud-ouest de la province. Il n’est pas surpris que l’entreprise cesse son exploitation. Il raconte qu’elle était souvent en retard pour les paiements concernant les droits de surface. Maintenant, Marc Raedschelders aimerait savoir si son puits va être vendu à une autre entreprise ou démantelé.

Au total, Houston Oil & Gas possède 1264 puits comme celui de M. Raedschelders, 41 installations et 251 segments de pipelines, selon des documents judiciaires. Dans ces documents, on apprend que certains puits ont déjà été transférés à l’Association des puits orphelins pour être démantelés. Cette association, financée par l’industrie, est chargée de nettoyer les anciennes infrastructures des entreprises pétrolières et gazières qui font faillite et dont les actifs ne peuvent être vendus.

Si tous les puits de Houston Oil & Gas sont finalement abandonnés, le nombre total de puits [à démanteler] augmentera de près de 30 % , peut-on lire dans un document soumis à la justice par l’Association. Dans ce cas, le Régulateur de l’énergie estime que la facture du démantèlement s'élèvera à 81,5 millions de dollars.

En mai, une autre société gazière de Calgary, Trident Exploration, avait mis fin à ses activités laissant derrière elle plusieurs milliers de puits. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx

De nombreuses faillites

Houston Oil & Gas s’ajoute à la liste des entreprises pétrolières et gazières qui ont fait faillite en Alberta depuis la chute du prix du pétrole en 2014.

Le mois dernier par exemple, Bellatrix Exploration avait demandé la protection contre ses créanciers. L’entreprise est toujours à la recherche d’un acheteur. En mai, Trident Exploration avait fermé ses portes, laissant 94 personnes sans emploi et plusieurs milliers de puits sans propriétaire.

Tout le monde fait face à des turbulences ici et sur plusieurs fronts , souligne Patrick O'Rourke de la firme AltaCorp Capital basée à Calgary. L’analyste parle notamment de la baisse des flux de capitaux, celle de l'intérêt des investisseurs et celle des prix . Selon lui, les entreprises qui dépendent essentiellement de l'exploitation du gaz naturel, comme Houston Oil & Gas, sont justement celles qui rencontrent le plus de difficultés.

Avec les informations de CBC