Découvrez les 22 poètes en lice pour le Prix de poésie Radio-Canada 2019

Un processus d'évaluation rigoureux

Les textes sont évalués en deux étapes : dans un premier temps, un comité de sélection formé de lectrices et de lecteurs sélectionne les meilleures œuvres, et dans un deuxième temps, les œuvres retenues sont soumises à un jury composé de trois personnalités littéraires.

Cette année, la présélection a été effectuée par la metteure en scène et comédienne sudburoise Miriam Cusson, par la poète et ancienne directrice littéraire de la revue de poésie Estuaire Véronique Cyr, par le poète et chercheur en littérature comparée ivoirien Serge Agnessan et par l'autrice et youtubeuse littéraire Mélanie Jannard.

Le jury du prix, quant à lui, est composé cette année du populaire auteur, slammeur et travailleur social David Goudreault, de la grande poète innue Josephine Bacon et du poète, artiste multidisciplinaire et ancien lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick Herménégilde Chiasson.

Les prochaines étapes

Les noms des cinq finalistes seront annoncés le 14 novembre, et celui de la gagnante ou du gagnant, le 21 novembre. La liste préliminaire des poètes de langue anglaise (CBC Poetry Prize) a également été dévoilée et peut être consultée sur le site de CBC Books. (Nouvelle fenêtre)

La gagnante ou le gagnant remportera : la publication de son texte sur Radio-Canada.ca;

une résidence d'écriture de deux semaines au Banff Centre des arts et de la créativité en Alberta;

une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada.

Les finalistes remporteront : une bourse de 1000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada;

la publication de leur texte sur Radio-Canada.ca.

Véritable tremplin pour les écrivaines et les écrivains canadiens, lePrix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.

Vous aussi, vous écrivez? Envoyez-nous vos textes! La période d'inscription pour le prochain Prix de poésie Radio-Canada (2020) débutera le 1er avril 2020.