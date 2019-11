Toronto nomme un ambassadeur de « l'économie de nuit »

La Ville définit l'économie de nuit comme l'ensemble des « activités sociales, culturelles et économiques prenant place de 18 h à 6 h ».

Une ville qui incorpore de façon sécuritaire et efficace la musique, le divertissement et la vivacité nocturne au sein de sa culture civique attire les jeunes et les incite à rester, en plus d'accroître la qualité de vie et le tourisme durant toute l'année , explique un communiqué municipal.

Le maire John Tory, ajoute que « l'économie de nuit présente un nouvel avantage concurrentiel » pour les villes qui veulent se démarquer à l'international.

M. Thompson était déjà maire adjoint et président du comité de développement économique de Toronto.

