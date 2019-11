La retraite après 47 ans dans un foyer de soins

Il faut dire que Suzanne Cormier a commencé sa carrière dans ce foyer de soins tôt.

En 1972, alors qu'elle n'a que 13 ans, elle déniche un emploi en cuisine à la Villa Providence. Dix ans plus tard, elle devient préposée aux soins, emploi qu'elle occupait jusqu'à cette semaine. Après 47 ans, elle a jugé qu'elle méritait de prendre sa retraite. À 14 h 45 mardi, une trentaine d'employés l'ont chaudement applaudie pour souligner la fin de son dernier quart de travail.

Roland Cormier travaille avec elle depuis 1982. Il la décrit comme une collègue hors pair.

C'est une vocation. Il faut que tu aimes ton emploi. Puis on démontre après 47 ans que Suzanne était une de ces missionnaires-là qui s'est donnée corps et âme pour son employeur.

Suzanne Cormier a vu son métier de préposée aux soins évoluer au fil du temps. Avec le vieillissement de la population, les résidents arrivent en moins bonne santé.

Un temps passé, les résidents rentraient en auto, puis astheure, ils rentrent avec les ambulances.

Ce qui va le plus lui manquer est certainement le contact avec les personnes âgées. Des gens vulnérables mais qui ont encore beaucoup à donner, selon elle

Ils nous apprennent différentes choses. On rit avec eux, on jase avec eux, on a du plaisir avec eux.

