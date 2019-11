La SQ et le SPVM s'unissent pour enquêter sur les meurtres liés au crime organisé

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) créent une équipe intégrée permanente d'enquêteurs chargée de résoudre les homicides reliés aux motards, à la mafia et aux gangs de rue.

La mise sur pied de cette escouade – annoncée par La Presse+ puis confirmée par Radio-Canada – permettra aux deux corps de police de mettre en commun leurs ressources et leurs techniques (filature, écoute téléphonique, surveillance électronique, etc.) afin de lutter plus efficacement contre le crime organisé.

Ainsi, des policiers de la SQ iront travailler avec le SPVM, et vice-versa : des « verts » s'installeront dans les bureaux des Crimes majeurs du SPVM, rue Sherbrooke, dans l'est de Montréal, alors que des « bleus » s'établiront à Mascouche et à Boucherville, où se trouvent des unités d'enquête des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.

Quatre enquêteurs seront d'abord affectés au nouveau projet, mais celui-ci pourrait prendre de l'ampleur dans le futur. Les postes ont été ouverts, et les deux corps de police espèrent les avoir comblés d'ici Noël.

Cette initiative est lancée en raison de la flambée de violence qui sévit dans le Grand Montréal, alors que 17 meurtres en lien avec les motards, la mafia et les gangs de rue ont été recensés depuis le début de l'année, dont ceux de Roger Bishop, Andrew Scoppa, Salvatore Scoppa et Antonio Magi.

La nouvelle brigade devrait permettre de résoudre plus d'enquêtes, espèrent les deux corps de police, qui citent en exemple le projet Préméditer qui, à l'issue d'un travail conjoint de la SQ et du SPVM, a permis l'arrestation de quatre présumés tueurs à gages le mois dernier.

Avec les informations de Karine Bastien