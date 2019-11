Québec va placer la Commission scolaire English-Montréal sous tutelle

La plus importante commission scolaire anglophone du Québec sera placée sous tutelle par le gouvernement Legault, ont confirmé des sources à Radio-Canada.

Cette décision d'abord révélée par le quotidien La Presse, qui doit encore être approuvée par le Conseil des ministres, s'inscrit dans la foulée du rapport accablant sur la gestion des fonds publics de la CSEM qui a été remis il y a quelques semaines au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.

Il concluait que le conseil des commissaires était dysfonctionnel, notamment en raison de conflits internes qui paralysent la prise de décision dans l’intérêt des élèves.

Les auteurs du rapport notaient en outre la présence de réseaux informels , des lacunes de leadership , une politisation des enjeux ainsi qu'une culture organisationnelle néfaste .

Interrogé à la mi-septembre sur la possibilité de mettre la CESM sous tutelle, le ministre Roberge avait répondu : on ne peut pas l'exclure , avant de préciser qu'il fallait analyser l'ensemble du rapport et voir les impacts législatifs avant de pouvoir aller de l'avant .

Le dossier de la CESM s'est alourdi quelques semaines plus tard, lorsque des vérificateurs du Conseil du Trésor ont conclu qu'elle a accordé des contrats totalisant plus de 44 millions de dollars en 2017 et 2018 sans respecter le processus prévu dans la Loi sur les contrats des organismes publics.

Plus de détails à venir.