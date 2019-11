Des chercheurs annoncent une fuite des revenus de GNL Québec dans des paradis fiscaux

Alors que se poursuit le processus d'évaluation pour le projet de pipeline de Gazoduq Inc, qui souhaite démarrer ses opérations en 2024, l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), un institut de recherche à but non lucratif, prévient que la structure fiscale de tout le projet GNL Québec a d'importantes ramifications dans des paradis fiscaux.

Des revenus générés, une mince part seulement s'écoulera dans les coffres du gouvernement du Québec, le reste se retrouvera à l'abri de l'impôt.

Nous avons regardé le Registre des entreprises du Québec et les différentes banques de données comme Standard and Poor, et ce qu'on remarque, c'est que les commanditaires de la société sont bien installés dans différents paradis fiscaux, on pense par exemple aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, à Singapour ou dans d'autres paradis comme le Delaware où il y a des structures fiscales qui permettent de payer moins d'impôt , a expliqué Bertrand Shepperd, chercheur à l IRISInstitut de recherche et d'informations socio-économiques .

L'organigramme dévoilé par l' IRIS'Institut de recherche et d'informations socio-économiques montre que le projet est notamment appuyé par six fonds d'investissement, deux dans l'État de la Californie, deux au Delaware, un aux Îles vierges britanniques et un autre à Singapour, aux îles Vierges et aux îles Caïmans.

Des paradis fiscaux connus

Tous ces lieux sont cités dans un rapport de la Commission des finances publiques du Québec publié en mars 2017 sous le titre « Le phénomène du recours aux paradis fiscaux (Nouvelle fenêtre) ». Parmi les recommandations, les parlementaires avaient notamment avancé que Le Québec doit poser des actions qui visent à couper, à terme, ses propres relations d’affaires et celles de ses entreprises avec des entités qui font de l’évasion fiscale ou de l’évitement fiscal, notamment par le biais des paradis fiscaux.

Ce même rapport cite Julien Frédéric Martin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Montréal, qui a dressé la liste des principaux paradis fiscaux. On y trouve :

les Bahamas

les Bermudes

Chypre

Hong Kong

l’Irlande

les îles Caïmans

le Luxembourg

Malte

Singapour

la Suisse

Le service de la recherche du Congrès américain cite également les États du Delaware, du Nevada et du Wyoming.

L'IRIS demande des précautions

Pour l' IRISInstitut de recherche et d'informations socio-économiques , la structure juridique privilégiée par les investisseurs de GNL Québec, en raison des conventions fiscales internationales, fera en sorte que l’imposition des dividendes sera limitée et pourrait être aussi basse que 5 % puisque les investisseurs sont établis à l'extérieur du pays.

Aujourd’hui, l’IRIS montre que, même d’un point de vue fiscal, le projet n’est pas aussi avantageux qu’on pourrait le croire. Colin Pratte, chercheur associé à l'IRIS

Gazoduq et GNL Québec sont chapeautées par la société en commandite GNL Québec, qui est située à Montréal. Et c'est cette société qui a quatre principaux commanditaires au Delaware ou à Hong Kong. Et c'est là qu'on monte les échelons de la société en commandite GNL Québec qui finance et Gazoduq et GNL Québec inc. À ce compte-là, elles sont un peu dans le même bateau , ajoute Bertrand Shepperd.

L' IRISInstitut de recherche et d'informations socio-économiques conclut par ailleurs que le gouvernement du Québec devrait y penser à deux fois avant d'injecter d'éventuels deniers publics pour appuyer le projet de GNL Québec.

Les retombées économiques d’Énergie Saguenay sont discutables et les conséquences pour l’environnement risquent d’être négatives , a avancé Colin Pratte dans les documents de l'Institut.

Gazoduq a récemment déposé la description initiale de projet (DIP) à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC). Il s'agit d'une étape de plus dans le processus d’évaluation fédérale de ce projet de conduite souterraine de 780 km entre le nord de l'Ontario et le Saguenay, en passant par l'Abitibi-Témiscamingue.