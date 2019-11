Des traverses annulées et des trajets altérés par la météo

En raison des conditions météorologiques défavorables, le navire Saaremaa n'effectuera pas les traversées prévues à 11 h et 14 h 30 aujourd’hui. La traversée de 7 h 30 entre Matane et Baie-Comeau a toutefois lieu comme prévu.

La Société des traversiers du Québec indique sur son site Internet que le service devrait reprendre à 18 h à partir de Baie-Comeau.

Bella Desgagnés

La météo houleuse touchera également le trajet du Bella Desgagnés en Basse-Côte-Nord. Les activités du bateau ne sont pas annulées, mais le trajet et l’horaire pourraient être altérés, dit la compagnie Relais Nordik dans un communiqué.

Alertes de vent