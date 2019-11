Coup de théâtre à la MRC de la Matanie

C’est par un envoi remis par huissier que tous les maires étaient réunis mardi soir en assemblée extraordinaire pour discuter « d’une entente de fin de contrat de la directrice générale et secrétaire-trésorière de la MRC de la Matanie ». La question n'a finalement pas pu être débattue.

Aussitôt ouverte, la séance extraordinaire de la MRC de la Matanie a été levée sur une proposition du maire de Matane, Jérôme Landry, celui-là même qui avait convoqué la rencontre.

Le maire de Matane a précisé qu’il avait obtenu de nouvelles informations pour motiver son geste. Il a aussi évoqué la confidentialité du dossier.

Cette demande a été appuyée par le maire de Saint-Ulric, Pierre Lagacé. On n’est pas pour laver notre linge sale devant le monde , a commenté le maire de Saint-Ulric.

Les maires de Saint-Léandre, de Saint-Ulric et des Méchins avant le début de la rencontre. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

L’assemblée s’est terminée moins deux minutes après son ouverture, au grand dam de certains maires et de la trentaine de personnes qui s’étaient déplacées pour y assister.

La mairesse de Grosses-Roches, Victoire Marin, qui avait publié la convocation sur sa page Facebook, a tenu à dire qu’elle pensait que c’était important que les gens sachent ce qui se passait chez nous .

Certains maires n’étaient pas de son avis. Je me suis fait dire que c’était un dossier de ressources humaines et qu’on ne pouvait pas en discuter sur la place publique, mais c’était public , juge Mme Marin.

Celle qui a été mairesse pendant plus de 10 ans se dit entièrement satisfaite du travail de la directrice générale. La mairesse de Grosses-Roches estime d’ailleurs que la MRC a d’autres dossiers plus importants à régler. Je pars déçue parce que la décision n’est pas prise et il faut continuer demain matin , a-t-elle commenté en quittant la salle.

Le préfet de la MRC de la Matanie, Denis Santerre Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le préfet de la MRC de la Matanie et maire de Baie-des-Sables, Denis Santerre, ne s’attendait visiblement pas à un tel dénouement. Il maintient que les rencontres entre les maires doivent être publiques. Vous payez les gens pour être des élus municipaux, ils sont là pour donner des réponses. Ça ne se fait pas des séances fermées, que ce soit un comité administratif, que ce soit une séance extraordinaire ou ordinaire, tout doit être public. Vous nous placez là et tout doit être transparent.

Fracture entre ville centre et villages

Trois des anciens préfets de la MRC de la Matanie étaient présents dans la salle.

Deux d’entre eux, l’ancien maire de Saint-Adelme, Yvan Imbeault, et l’ancien maire de Sainte-Félicité, Réginald Desrosiers, ont tenu à défendre publiquement le travail de la directrice générale, Line Ross.

Son intégrité est mis en doute et ça ne devrait pas être du tout. On ne comprend pas pourquoi. C’est un pouvoir de la Ville de Matane qui a neuf voix et qui essaie de dicter aux municipalités ce qu’elles doivent faire , a soutenu Yvan Imbeault.

L’ancien maire de Sainte-Félicité, qui a été préfet puis préfet suppléant jusqu’en 2017, assure que la directrice n’a jamais eu de plaintes de la part des maires et que son dossier d’employée est vierge de tout blâme.

La MRC a sans doute des choses à améliorer, ajoute M. Desrosiers. Mais ce n’est pas par un putsch qu’on devrait le faire, mais par le conseil des maires, des réunions et des ententes entre la ville centre et les villages des alentours.

L'ancien maire de Sainte-Félicité et ancien préfet de la Matanie, Réginald Desrosiers Photo : Radio-Canada

Réginald Desrosiers croit d’ailleurs que les démarches de la Ville de Matane vont au-delà du poste de Mme Ross. Tout cela repose la question du poids de la ville centre.

Il rappelle que les MRC recevront sous peu d’importants montants destinés au développement économique de leur territoire. Je considère que la Ville de Matane veut accaparer ces sommes pour son développement économique au détriment des petits villages. J’ai été maire d’un village pendant huit ans et je me suis toujours battu pour que le milieu rural reçoive sa juste part des montants dédiés au développement et je ne voudrai pas que ça cesse.

L’ancien préfet souligne que la MRC a toujours investi une juste part dans des organismes implantés à Matane comme le CDRIN ou FIDEL.

Rendez-vous fin novembre

À la sortie de la réunion avortée, le maire Landry a réitéré son intention de discuter privément avec les maires du dossier puisqu’il s’agit, précise-t-il, du dossier d’une employée. Il a refusé de commenter davantage et n’a pas voulu répondre quand il lui a été demandé si la directrice générale pouvait conserver sa confiance.

La directrice générale, Line Ross, demeure en poste jusqu’à nouvel ordre.

La prochaine rencontre des maires est prévue pour le 27 novembre prochain.

Il sera aussi question de la reconduction du mandat du préfet en poste, Denis Santerre, ou de l’élection d’un nouveau préfet.